Sabrina Carpenter, l’une des figures montantes de la pop internationale, a dévoilé le 11 juin 2025 la couverture de son nouvel album « Man’s Best Friend ». Et en quelques heures, la publication a enflammé les réseaux sociaux. En cause : une image jugée provocante, voire dégradante pour les femmes, par de nombreux internautes. D’autres, au contraire, saluent une démarche artistique délibérément satirique.

Sur la photo principale, on voit la chanteuse à genoux, posant une main sur la cuisse d’un homme debout, lequel tient ses cheveux en main. Une seconde image, potentiellement destinée à figurer sur la jaquette arrière de l’album, montre un chien portant un collier avec l’inscription « Man’s Best Friend ».

Certains utilisateurs de X (ex-Twitter) n’ont pas mâché leurs mots : « C’est vulgaire », « Dégradant pour les femmes », ou encore « Pourquoi se rabaisser ainsi pour vendre un disque ? ». Une organisation caritative féminine a également dénoncé une esthétique qu’elle considère comme « réductrice et incompatible avec les luttes pour la dignité des femmes ».

My new album, “Man’s Best Friend” 🐾

is out on August 29, 2025.

i can’t wait for it to be yours x

Pre-order now: https://t.co/E7QJWhYV2D pic.twitter.com/UXVLzBQTj4

— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) June 11, 2025