Patrick Dempseyn poika Sullivan tekee debyyttinsä vintage-muodissa

19-vuotias Sullivan Dempsey on juuri tehnyt debyyttinsä muotimaailmassa. Amerikkalaisen näyttelijän Patrick Dempseyn poika poseeraa luksusvintagelle omistetussa kampanjassa, joka ei ole jäänyt huomaamatta sosiaalisessa mediassa.

Morphew Worldin ensimmäinen kampanja

Sullivan Dempsey on kuvannut ensimmäisen muotikampanjansa Morphew Worldille, vintage-luksustuotteisiin erikoistuneelle jälleenmyyntiliikkeelle. Arkistovaatteiden alan johtajaksi vakiinnuttanut brändi tarjoaa asiakkailleen 1900-luvun suurimpien suunnittelijoiden suunnittelemia, huolellisesti entisöityjä ja markkinoille palautettuja vaatteita. Tämä lähestymistapa sopii täydellisesti yhteen nykyisen kestävämmän ja perintökeskeisemmän luksuksen trendin kanssa.

Yves Saint Laurentin mekko 1980-luvulta

Sullivan esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti mallina Morphew Worldin Instagram-tilillä. Brändi julkaisi kuvan, jossa teini-ikäinen poseeraa 1980-luvun Yves Saint Laurentin mekossa. Tämä näkyvyys sijoittaa Sullivanin välittömästi haute couture -mallinnuksen suurten perinteiden keskelle, yhden maailman hienoimmista muotiarkistoista valvovan silmän alla.

Toinen katsaus Issey Miyaken tuotantoon

Muutamaa viikkoa myöhemmin Morphew World jakoi uuden kuvan Sullivanista, tällä kertaa täysin erilaisessa ympäristössä. Teini-ikäinen esiintyy Issey Miyaken 1980-luvulta peräisin olevassa kokomustassa asukokonaisuudessa. Japanilaisen suunnittelijan arkistotuote palaa parrasvaloihin uudella näkökulmalla. Se on osoitus Sullivanin tyylillisestä monipuolisuudesta, joka kykenee ilmentämään sekä pariisilaista glam-huumoria että japanilaista älyllistä minimalismia.

Katso tämä postaus Instagramissa Morphew NYC:n (@morphew_nyc) jakama julkaisu

Symbolinen askel lukion päättymisen jälkeen

Tämän mallinuran alku tapahtuu vuotta Sullivanin elämässä saavutetun merkittävän virstanpylvään jälkeen. Toukokuussa 2025 kaksoset Darby ja Sullivan valmistuivat Crossroads School for Arts & Sciencesista, arvostetusta oppilaitoksesta Santa Monicassa Kaliforniassa. "Olen niin ylpeä teistä lapsista ja innoissani nähdessäni, minne seuraava luku elämässänne teidät vie!" Patrick Dempsey kirjoitti Instagramissa tuolloin.

Kahdella ensimmäisellä vintage-luksusbrändille tekemällään kuvauksella Sullivan Dempsey on tehnyt merkittävän askeleen muodin maailmaan. 19-vuotiaana hän kulkee polkua, joka on sekä perhekeskeinen että ehdottoman henkilökohtainen, valiten debyyttinsä kohteeksi haute couture -perinteen.