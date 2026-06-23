"Se on rohkeaa hänen iässään": 76-vuotias Vera Wang mullistaa tunnelman asulla, joka aiheuttaa kohua

Léa Michel
@verawang / Instagram

Kiinalais-amerikkalainen muotisuunnittelija Vera Wang ei aio mukautua perinteisiin. Hän aiheutti hiljattain sensaation Fragrance Foundation Awards -gaalassa New Yorkissa. Hänen esiintymisensä jakoi välittömästi internetin käyttäjien mielipiteet ja herätti sekä ihailua että kommentteja hänen iästään.

Vera Wangin suunnittelema asukokonaisuus

Tilaisuudessa suunnittelija pukeutui – odotetusti – oman merkkinsä vaatteeseen. Hänen asuunsa kuului musta crop top, matala vyötäröllä varustettu hame, ja lopuksi pitkät pastellinsiniset oopperahanskat. Tyypilliseen tapaansa Vera Wang täydensi kokonaisuuden tavaramerkiksi muodostuneilla ylisuurilla aurinkolaseillaan, asusteella, josta on tullut hänen tunnusmerkkinsä ja jota hän käyttää todellisena henkilökohtaisen ilmaisun välineenä.

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Vera Wangin (@verawang) jakama viesti

Sekalaiset reaktiot

Tämä esiintyminen sai ristiriitaisia reaktioita. Kommenteissa jotkut internetin käyttäjät pitivät asua "rohkeana ikäisekseen", kun taas monet toiset ylistivät "hänen rohkeuttaan ja vapauttaan". Useat jopa vertasivat häntä Audrey Hepburniin ja ylistivät "hänen ajatonta eleganssiaan".

Tämä keskustelu paljastaa edelleen vallalla olevan näkemyksen siitä, miten naisten tulisi pukeutua ikääntyessään. Muistetaan: naisten vartaloita ja ulkonäköä – kuten kaikkien muidenkaan – ei pitäisi arvostella. Jokaisella on vapaus pukeutua haluamallaan tavalla iästä, vartalotyypistä tai ulkonäöstä riippumatta.

Ikäihmisiä uhmaava ikoni

Tämän tyyppisen reaktion edessä Vera Wang on aina pitänyt kiinni selkeästä kannastaan: hänelle ikä on vain numero. Suunnittelija on jo todennut toivovansa esiintymisillään "auttavan naisia tuntemaan olonsa mukavammaksi ja itsevarmemmaksi". Hänelle on "monia määritelmiä siitä, mitä nainen voi olla".

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Vera Wangin (@verawang) jakama viesti

Suunnittelija valokeilassa enemmän kuin koskaan

Tämä esiintyminen on osa Vera Wangin menestyksekästä uraa. Viime kuukausina hän on esiintynyt lukuisissa korkean profiilin esiintymisissä punaisella matolla Met-gaalassa ja useissa New Yorkin gaaloissa. Joka kerta hän vahvistaa poikkeuksellisen asemansa muotimaailmassa, jossa hän asettaa itseilmaisun etusijalle ikäsidonnaisten odotusten sijaan.

Haastamalla jälleen kerran perinteitä Vera Wang todistaa, ettei hän välitä ikään liittyvistä odotuksista. Olitpa samaa mieltä hänen valinnoistaan tai et, kiinalais-amerikkalainen suunnittelija muistuttaa meitä tyylillä tyylillä ei ole viimeistä käyttöpäivää.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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