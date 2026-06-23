"Tämä ei ole veneasu": Kim Kardashian yllättää nahkalookillaan

Amerikkalainen mediapersoona ja liikenainen Kim Kardashian esiintyi hiljattain jahdilla päästä varpaisiin ulottuvassa mustassa Guccin nahkavaatteessa, muotivalinta, joka sai välittömästi kohun somessa.

Guccin päästä varpaisiin ulottuva musta nahkalookki

Kim Kardashian esiintyi Instagram-tilillään pukeutuneena kokonaan mustaan Guccin nahka-asuun. Italialainen muotitalo, jonka näkyvimpiä lähettiläitä hän on ollut useiden kausien ajan, on toimittanut hänelle sekä vetoketjullisen takin että yhteensopivat housut. Asun silmiinpistävin elementti on takki, jonka etuvetoketju ei mene kokonaan ylös. Kim Kardashian päätti jättää sen osittain auki, mikä loi syvään uurretun vaikutelman. Tästä kokonaan mustasta lookista on tullut vahva tyylillinen tunnusmerkki.

Lisävarusteet täydentävät setin

Kim Kardashian täydensi asunsa huolellisesti valituilla asusteilla. Ylisuuret aurinkolasit suojasivat hänen silmiään ja korostivat samalla lookin mystistä ulottuvuutta. Hänen vieressään olkalaukku täydensi kokonaisuuden säilyttäen yksivärisen paletin. Tämä mustien elementtien yhdistelmä luo päästä varpaisiin ulottuvan lookin, jossa jokainen osa täydentää muita visuaalisen yhtenäisyyden logiikalla.

Jahti kesäisenä taustana

Kim Kardashian bongattiin luksusjahdilla nauttimassa illasta vieraiden kanssa. Useissa kuvissa Kim näkyy syventyneenä keskusteluun, jossa hän vangitsee rentoja hetkiä eksklusiivisessa ympäristössä. Meri-illan odotetun rentouden ja nahkaisen asunsa strukturoidun luonteen välinen kontrasti luo järkyttävän vaikutelman, joka herätti reaktioita verkossa. Jotkut kommentoivat, että "tämäntyyppistä tyyliä ei yleensä yhdistetä päivään vesillä".

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Postaus, joka herätti valtavan määrän kommentteja

Kuvien alla fanit ylistivät häntä. "Tämä on juuri sellainen Kim, jota tarvitsimme" , kirjoitti yksi kommentissa, johon monet muotitietoiset tahot toistivat. Toiset ylistivät räätälöityä leikkausta: "Rakastan tätä asua päälläsi", "Niin kaunis!", useat seuraajat kirjoittivat. Kommentteihin liittyi useita emojeja, kuten mustia sydämiä ja liekkejä, jotka heijastivat laajaa ihailua tätä ulkonäköä kohtaan.

Kim Kardashian loi täydellisen tyylikkään esiintymisen päästä varpaisiin ulottuvassa mustassa nahkaisessa Guccin asussaan, osittain vetoketjuttomassa takissaan ja yhteensopivissa asusteissaan. Hän osoitti jälleen kerran kykynsä muuttaa yksinkertaiset jahtijuhlat ikimuistoiseksi muotihetkeksi leikitellen kesämuodin odotetuilla koodeilla.