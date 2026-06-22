Yksinhuoltajaäiti, malli Emily Ratajkowski, selittää, miksi hän hylkää tämän leiman avioeron jälkeen.

Léa Michel
@emrata / Instagram

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Emily Ratajkowski kieltäytyy antamasta kuvaa yhdestä nimikkeestä. The Cut -lehdessä julkaistussa henkilökohtaisessa esseessä hän pohti kokemustaan yksinhuoltajaäitinä avioeronsa jälkeen – ja sitä, miten hän torjui "eronnut yksinhuoltajaäiti" -nimikkeen, jota hän pitää "alentavana".

Pelkistävän etiketin hylkääminen

Tässä itsetutkiskeluisessa kirjoituksessa Emily Ratajkowski kertoo avioliittonsa kariutumisesta tuottaja Sebastian Bear-McClardin kanssa, joka tapahtui noin kuusi kuukautta heidän viisivuotiaan poikansa Slyn syntymän jälkeen. Pari meni naimisiin vuonna 2018, erosi vuonna 2022 ja avioeronsa viimeisteli vuonna 2025. Hän kuvailee siirtymistä äitiyteen "raa'aksi muutokseksi uuteen todellisuuteen" aikana, joka tuntui "sekä ohikiitävältä että loputtomalta".

Hänen argumenttinsa ytimessä on hänen epämukavuutensa termiä "eronnut yksinhuoltajaäiti" kohtaan. Hän selittää, että hän pelkäsi tätä tilannetta pitkään ennen kuin kohtasi sen paljon aikaisemmin kuin useimmat naiset. "Olin kokenut avioliiton epäonnistumisen tuskin yli 30-vuotiaana", hän kirjoittaa kieltäytyen tulemasta lokeroiduksi kategoriaan, jota hän pitää "epäreiluna".

Julistettu "roistojen aikakausi"

Selviytyäkseen tästä uudesta elämästä, erityisesti luomalla uudelleen yhteyden naisiin, Emily Ratajkowski sanoo ottaneensa vastaan roolin: "superroiston", "naisen, joka ei tarvitse mitään miehiltä". Hän vertaa itseään fiktiivisiin hahmoihin, kuten Myrkkymurattiin tai Kissanaiseen, ja uskoutuu, että tänä New Yorkissa eläminen antoi hänelle tunteen "boheemista ja vapautuneesta olemassaolosta". "Se oli minun superroiston alkuperätarinani", hän tiivistää.

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Takaisin saavutettu selkeys

Emily Ratajkowski kuitenkin myöntää rehellisesti hahmonsa rajoitukset. Tunteettoman "roiston" haarniskan takana piili todellinen haavoittuvuus. "Suorituksestani huolimatta olin aivan yhtä hämmentynyt ja hauras kuin 20-vuotiaana", hän myöntää viitaten "sisältöttömään roolipeliin". Tämä oivallus sai hänet ymmärtämään, ettei hän ollut koskaan ollut todella sopusoinnussa omien pyrkimystensä kanssa.

Sitoutunut feministinen ääni

Tämä todistus on jatkoa Emily Ratajkowskin sitoutumiselle. Hän on kirjoittanut useiden vuosien ajan ylistettyjä esseitä naisten tilasta, kuten vuonna 2021 julkaistun kokoelmansa "My Body", jossa hän tuomitsi muun muassa muoti- ja viihdeteollisuuden ylilyönnit. Juuri tätä sitoutunutta kirjoitustyyliä hän käyttää intiimin pohdinnan palveluksessa.

Tässä esseessä Emily Ratajkowski muuttaa tuskallisen henkilökohtaisen kokemuksen laajemmaksi pohdinnaksi naisiin kohdistetuista leimoista. Kieltäytymällä tulemasta määritellyksi statuksensa perusteella hän muistuttaa meitä siitä, että äitiys ja avioero eivät määritä identiteettiä. Kirkas todistus, joka resonoi paljon hänen oman henkilökohtaisen tarinansa ulkopuolella.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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