"Ajattele ennen kuin kirjoitat": NFL-pelaajan vaimo tuomitsee vihamieliset kommentit

Anaëlle G.
@mindyarmstead.md / Instagram

Jokaisen urheilijan takana on rakkaita ihmisiä, jotka myös lukevat kommentteja. Tämän viestin halusi välittää psykiatri Mindy Armstead ja NFL-pelaaja Arik Armsteadin vaimo. People -lehden haastattelussa hän tuomitsi pelaajien ja heidän perheidensä saamat vihamieliset kommentit ja vaati enemmän inhimillisyyttä. Hänen mottonsa on: "Ajattele ennen kuin kirjoitat."

Kutsu empatiaan

Mindy Armsteadin mukaan johtopäätös on kiistaton. ”Haluaisin ihmisten ymmärtävän, että se, mitä he näkevät sosiaalisessa mediassa, edustaa vain yhtä prosenttia siitä, keitä nämä miehet ovat”, hän selittää. Hän toistaa usein unohdetun totuuden: pelaajien takana ovat ”ihmisiä, joiden perheet myös lukevat näitä viestejä… lapset, jotka voisivat lukea niitä”. Se on vetoomus, että kaikki miettisivät sanojensa vaikutusta ennen niiden julkaisemista.

Yhä aggressiivisempia kommentteja

Myös amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Arik Armsteadin vaimo on havainnut huolestuttavan laskun. Hänen mukaansa kommentit ovat tulleet "paljon aggressiivisemmiksi viime vuosina", ilmiön, jonka hän selittää erityisesti urheiluvedonlyönnin nousulla. "Se voi pilata heidän päivänsä, ja heidän rakkaansakin lukevat niitä", hän korostaa ja kehottaa yleisöä näkemään pelaajat "ihmisinä, eivät vain yliluonnollisina hahmoina". "Uskokaa minua, he tekevät parhaansa", hän vakuuttaa.

Sitoutuminen mielenterveyteen

Myös Mindy Armstead käy tätä taistelua ammatikseen. Psykiatrina hän on ottanut tehtäväkseen murtaa mielenterveyteen liittyviä tabuja, erityisesti urheilijoiden keskuudessa. Tämä asia resonoi hänen henkilökohtaisen kokemuksensa kanssa, hänen ammatinsa ja perhe-elämänsä risteyksessä. Sanojensa kautta hän pyrkii vähentämään näihin asioihin edelleen liittyvää stigmaa ja muistuttamaan kaikkia siitä, että urheilijat eivät ole immuuneja psyykkiselle kärsimykselle.

Tarina, joka alkoi sosiaalisessa mediassa

Usean lapsen äitinä hän on jakanut elämänsä miehensä kanssa noin kymmenen vuotta. Heidän tarinansa alkoi sosiaalisessa mediassa, ennen kuin se kehittyi kaukosuhteeksi ja sitten avioliitoksi. Tämä matka antaa entistä enemmän painoarvoa hänen kehotukselleen käyttää näitä alustoja myötätuntoisemmin.

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Mindy MS, MD (@mindyarmstead.md) jakama julkaisu

Tämän todistuksen kautta Mindy Armstead muistuttaa meitä tärkeästä totuudesta: ruutujen takana on ihmisiä. Kehottamalla suurempaa empatiaa ja pidättyvyyttä hän kutsuu kaikkia pohtimaan sanojensa vaikutusta. Tämä universaali viesti ulottuu paljon urheilun rajojen ulkopuolelle.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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