Sharon Stone palaa 68-vuotiaana Pariisin muotiviikkojen eturiviin.

Amerikkalainen näyttelijä Sharon Stone teki merkittävän paluun catwalkille yli kolmekymmentä vuotta edellisen esiintymisensä jälkeen. Hän päätti VETEMENTS-näytöksen luoden yllätyksen ja tunteen.

Uudistettu toimistoasujen siluetti

Sharon Stone teki merkittävän paluun catwalkille VETEMENTS kevät/kesä 2027 -näytöksessä, joka esiteltiin 26. kesäkuuta 2026 Pariisin miesten muotiviikoilla. Hänellä oli yllään harmaa paita ja valkoinen solmio klassisessa yritystyylissä. Tämä vaate oli kerrostettu ylisuuren kermanvärisen bleiserin alle, jossa oli strukturoidut olkapäät, jotka lisäsivät arkkitehtonisen ulottuvuuden kokonaisuuteen.

Tämä toimistojen pukeutumiskoodeista periytynyt perusvaate on huolellisesti muokattu erityisen silmiinpistävällä alaosalla. Tämä lähestymistapa kuvaa täydellisesti VETEMENTS-brändin filosofiaa: urbaanien vaatekaappiklassikoiden uudelleenarviointia popin ja dekonstruktiivisen muodin linssin läpi.

Reisikorkuiset lakkanahkaiset saappaat sääntöjen rikkomiseksi

Yksityiskohta, joka muutti tämän siluetin todelliseksi muotistatementiksi, piilee alaosien valinnassa. Siinä missä olisi voinut odottaa klassisia räätälöityjä housuja tai perinteistä kynähametta, Sharon Stone valitsi parin ultrakorkeita, lakattuja mustia reisikorkuisia saappaita. Tämä kontrasti toimistoasuja muistuttavan strukturoidun yläosan ja iltapukuja muistuttavan rohkean alaosan välillä kuvaa täydellisesti VETEMENTS-brändin tyylillistä lähestymistapaa.

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Magneettinen läsnäolo korokkeella

Asun lisäksi Sharon Stonen lavaesiintyminen todella kiehtoi yleisöä. Uskollisena vahvan naisen imagolleen näyttelijä päätti esityksen itsevarmalla askeleella ja erityisen intensiivisellä katseella, joka toi mieleen hänen ikoniset esiintymisensä 1990-luvulla. Tämä esiintyminen herätti huomattavaa kohua osittain siksi, että se toi esiin Sharon Stonen uran vähän tunnetun puolen. Ennen kuin hänestä tuli unohtumaton "Basic Instinct" -elokuvan tähti vuonna 1992, amerikkalainen näyttelijä aloitti uransa mallina.

Tämä lähestymistapa kyseenalaistaa niin kutsuttujen kypsien naisten paikan muodissa.

Itse tapahtuman lisäksi Sharon Stonen esiintyminen herättää laajemman kysymyksen: niin kutsuttujen kypsien naisten edustuksen muotiteollisuudessa. Vuosikymmenten ajan catwalkit olivat lähes yksinomaan varattu "nuorille" hahmoille ikäsyrjinnän logiikassa, jota on laajalti kritisoitu. Viime kausina useat muotitalot ovat kutsuneet vanhempia malleja catwalkille vähitellen monipuolistaakseen kauneusstandardejaan. Sharon Stonen valinta 68-vuotiaana on täysin linjassa tämän perustavanlaatuisen muutoksen kanssa, joka muuttaa vähitellen catwalkin ilmettä.

Palattuaan VETEMENTS-malliston catwalkille Sharon Stone loi yhden Pariisin muotiviikkojen ikimuistoisimmista hetkistä. Hän vahvisti jälleen kerran asemansa ajattomana ikonina, joka kykenee muuttamaan yksinkertaisen ilmeen todelliseksi kulttuuritapahtumaksi.