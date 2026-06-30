Laulaja Tate McRae omaksuu tämän kauden trendikkään printin ranta-asuissa.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

Kanadalainen laulaja-lauluntekijä Tate McRae jakoi Instagramissa aurinkoisen kuvan veden äärellä ranta-asussa, joka todella käänsi päitä. Syy? Sen lehmäkuosi, yksi kesän 2026 trendikkäimmistä kuoseista. Rento, kesäinen look, joka on uskollinen hänen tyylitajulleen.

Lehmänkuvioinen ranta-asu

Tätä rentoutumisen hetkeä varten Tate McRae valitsi mustavalkoisen kaksiosaisen setin, jota koristaa kuuluisa lehmäkuvio. Kolmionmuotoinen yläosa ja sivuilta solmittava alaosa korostivat graafista kuviota yksinkertaisuudellaan.

Minimalistiset asusteet

Tämän asun täydentämiseksi Tate McRae valitsi hillityn eleganssin. Hän keskittyi muutamaan huolellisesti valittuun asusteeseen: tummiin aurinkolaseihin, riipukseen ja herkkiin rannekoruihin. Tämä minimalistinen lähestymistapa antoi asun todellisen keskipisteen, lehmäkuvion, nousta keskiöön. Todiste siitä, että rohkea kuvio puhuu usein puolestaan.

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Tate McRaen (@tatemcrae) jakama julkaisu

Lehmänjälki, kauden tähti

Tämä tyyli kääntää päitä, koska se hyödyntää yhtä tämän hetken suurimmista trendeistä. Pitkään lännen tyyliin rajoittunut lehmäkuvio on vakiinnuttanut paikkansa kesämuodin keskeisenä teemana kaudesta toiseen. Nykyään sitä löytyy ranta-asuista, mutta myös mekoista, asusteista ja kengistä. Sen vetovoima? Graafinen, retro ja helppokäyttöinen tyyli, joka vetoaa jatkuvasti kasvavaan yleisöön.

Laulaja huipulla

Tämä esiintyminen tulee erityisen menestyksekkääseen aikaan Tate McRaelle. Noustuaan kuuluisuuteen pop-hiteillään hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa näkyvimmistä nuorista laulajista keräten musiikillista menestystä ja korkean profiilin esiintymisiä. Lavalla ja sosiaalisessa mediassa hän vaalii eloisaa ja trendikästä imagoa, jota miljoonat fanit seuraavat ympäri maailmaa.

Tällä lehmäkuvioisella ranta-asulla Tate McRae luo lookin, joka on sekä kesäinen että trendikäs. Hyväksymällä yhden kauden avainkuosista hän vahvistaa tyylitajuaan ja kykyään ajankohtaisiin trendeihin. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan, jotka ovat ihastuneet tähän aurinkoiseen hetkeen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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