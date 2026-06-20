Tämä äiti kertoo lapsilleen kesällä asettamistaan "tiukoista säännöistä", ja internetin käyttäjät ovat jakautuneet.

Kesäloman lähestyessä monissa perheissä herää kysymys: pitäisikö heidän ylläpitää koulutuskehystä vai antaa lasten nauttia täydellisestä vapaudesta? Amerikkalainen vaikuttaja Vidya (@queencitytrends), jota miljoonat tilaajat seuraavat TikTokissa, nosti hiljattain keskustelun uudelleen esiin paljastamalla säännöt, joita hän soveltaa kahteen lapseensa lomien aikana.

Aktiivinen kesä mieluummin kuin suuntaa vailla oleva kesä

TikTokissa nimellä @queencitytrends tunnettu Vidya Gopalan jakoi visionsa kesälomasta videolla, joka levisi kulovalkean tavoin. Kahden lapsen, 11- ja 14-vuotiaiden, äitinä hän selittää, että kesä tarkoittaa hänelle rentoutumista... mutta ei toimettomuuden tunnetta. Ennen kuin hän kuvailee perheensä rutiineja yksityiskohtaisesti, hän selventää, että kyseessä on organisaatio, joka toimii hänen kotitaloutensa hyväksi. Hänen mukaansa lasten viihdyttäminen auttaa "välttämään tiettyjä tylsistymiseen liittyviä ongelmallisia käyttäytymismalleja ja edistää tasapainoisempaa arkea".

Lukeminen vs. näytöt: periaate, joka aiheuttaa kohua

Eniten internetin käyttäjien huomiota herättänyt sääntö koski ruutuaikaa. Tässä perheessä jokainen lukemiseen käytetty minuutti ansaitsee yhden minuutin ruutuaikarajan. Äidille lukeminen on välttämätöntä, varsinkin kun monet lapset ovat vähitellen luopumassa siitä koulun ulkopuolella.

Hänen mukaansa tämä järjestelmä kannustaa luonnollisesti hänen lapsiaan lukemaan enemmän kirjoja. Vidya (@queencitytrends) jopa toteaa, että he ovat lukeneet jo useita kirjoja lomien alusta lähtien. Tämä menetelmä on vetoanut moniin internetin käyttäjiin, vaikka jotkut huomauttavatkin, että lukemisen tulisi ensisijaisesti yhdistää nautintoon ja löytöjen tekemiseen.

Urheilu, matematiikka ja ulkoilu ovat ohjelmassa

Ruutuaika ei ole ainoa säännelty asia. Lapset käyttävät myös noin kaksikymmentä minuuttia päivässä matematiikkaan, viettävät vähintään kaksi tuntia ulkona ja osallistuvat säännöllisesti urheiluun. Myös uneen liittyy tiettyjä sääntöjä. Nukkumaanmenoajat asetetaan tiettyihin aikoihin, mutta aamulla on mahdollista nukkua pidempään, kun aikataulu sen sallii.

Joillekin internetin käyttäjille tämä tasapaino vapaa-ajan, liikunnan ja oppimisen välillä on erinomaista valmistautumista uuden lukuvuoden alkuun. Toiset taas pitävät sitä liian raskaana työmääränä aikana, joka pitäisi omistaa levolle.

Ohjaaminen ilman kontrollointia: koulutuksen koko tarkoitus

Vidyan (@queencitytrends) julkaisu jakoi nopeasti mielipiteitä sosiaalisessa mediassa. Keskustelu ulottuu paljon lomien yksinkertaisia konteksteja pidemmälle, olipa kyseessä sitten strukturoitua vanhemmuutta ylistävä kommentti tai liiallista kontrollia tuomitseva kommentti. Vaikka lasten rutiinit ovat tärkeitä, koulutuskehyksestä ei saisi koskaan tulla sarjaa velvoitteita tai pysyviä rajoituksia. Vanhemmuus tarkoittaa myös ystävällistä tukea, lapsen tarpeiden kuuntelemista ja hänen tahtinsa kunnioittamista.

Ilmausten, kuten "tiukka vanhemmuus" tai "tiukat säännöt", takana on joskus välttämätöntä pysyä valppaana. Tietyt käytännöt voivat luisua liiallisen kontrollin muotoihin tai jopa peittää myrkyllisiä tai väkivaltaisia käyttäytymismalleja, kun ne riistävät lapselta hänen itsenäisyytensä, hyvinvointinsa tai oikeuden tehdä virheitä. Lomat ovat myös arvokasta aikaa rentoutua, kehittää luovuutta, unelmoida, joskus kyllästyä ja rakentaa omia kokemuksia. Lapsen ei tarvitse olla jatkuvasti esiintymässä tai kiireinen kukoistaakseen.

Viime kädessä amerikkalaisen vaikuttajan Vidyan (@queencitytrends) sääntöjä ympäröivä kiista korostaa yksinkertaista totuutta: ei ole olemassa yhtä ainoaa mallia. Jokainen perhe löytää oman tasapainonsa vapauden ja rakenteen välillä. Tärkeintä on tarjota rauhoittava, kunnioittava ja välittävä ympäristö, jossa lapset voivat kasvaa rauhallisesti ja nauttia täysin siemauksin lapsuudestaan.