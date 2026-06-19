Kilometrin päässä sairaalasta tämä odottava äiti koki synnytyksen, jota hän ei koskaan unohda.

Vanhemmuus
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gabi Orrico / Pexels

Kun Eleanor Farrar tunsi ensimmäiset supistukset, hän ajatteli hänellä olevan runsaasti aikaa päästä sairaalaan. Hänen perheensä asuu Readingissä, Englannissa, vain kilometrin päässä Royal Berkshire Hospitalista. Vauvalla oli kuitenkin muita suunnitelmia. Tämä on tarina synnytyksestä , joka oli yhtä upea kuin koskettavakin.

Prosessi, joka kiihtyy viidessätoista minuutissa

Kaikki alkoi eräänä aamuna kello 4.30, kun Eleanor Farrar oli 41. raskausviikolla. Hän heräsi kipuihin, jotka muistuttivat hänen omaa kuvailuaan "vaikeiksi kuukautiskipuiksi". Ilman erityistä huolta hän valmistautui menemään synnytysosastolle – ajatellen, että hänellä oli vielä aikaa.

Viidentoista minuutin kuluessa supistukset kuitenkin muuttuivat rytmikkäiksi: yksi minuutissa. "Ymmärsin sillä hetkellä, että olin synnyttämässä", hän uskoutuu. Ennen lähtöä hän vielä puki päähänsä helminauhan ja saman yöpaidan, jota hän oli käyttänyt vanhimman tyttärensä, tuolloin kaksi ja puolivuotiaan Dianan, synnytyksen aikaan. Lähes symbolinen ele hetken kiireellisyydessä.

Automatka tuskan ja tyyneyden välillä

Eleanor, hänen kumppaninsa Rasheed ja heidän pieni tyttärensä Diana ahtautuivat autoon ja matkasivat sairaalaan. "Kun pääsin ulos, vauvavesi alkoi valua olohuoneeseen – vauva oli laskeutumassa lantiokanavaan, ja paine purkautui valtavasti", nuori nainen kertoo.

Miksi hän ei soittanut ambulanssia? "Henkisesti olin viidestä kymmeneen minuuttia jäljessä siitä, mitä kehoni teki", hän selittää. Ajon aikana hänen tyttärensä Diana, joka istui takapenkillä selkä menosuuntaan olevassa turvaistuimessa, huolestui ja kysyi: "Äiti, oletko kunnossa?" Hänen isänsä vastasi rauhallisesti: "Äiti on vähän kipeä, menemme hakemaan hänelle lääkettä." Säilyttääkseen malttinsa Eleanor hautasi kasvonsa auton kyynärnojaan. "Halusin pysyä mahdollisimman rauhallisena tyttäreni vuoksi", hän uskoutuu.

Synnytys autossa, aivan sairaalan edessä

Ja juuri autossa nuori nainen lopulta synnyttäisi. "Kun tunsin vauvan pään, ponnistan seuraavan supistuksen aikana. Ajoimme edelleen, ja minuutin kuluttua olimme pysäköineet sairaalan eteen", hän kertoo. Hänen tyttärensä Celine oli juuri syntynyt perheen autossa.

Hänen kumppaninsa Rasheed kiidätti sairaalaan, ja kaksi kätilöä saapui nopeasti paikalle. Eleanorin kumppanilla oli jopa etuoikeus katkaista vauvan napanuora autossa, joka oli edelleen pysäköitynä aivan osaston ovien ulkopuolelle. Tuore äiti kehui organisaatiota, joka oli sekä myötätuntoinen että ammattitaitoinen.

Helpottunut ja kiitollinen perhe

Alustavien tarkastusten jälkeen Celine voi täysin hyvin. "Celine on yksinkertaisesti kaunein pieni tyttö. Olemme niin onnekkaita, että meillä on hän", sanoo hänen äitinsä valtavan helpottuneena. Hän kiittää myös erityisesti kätilöään Lyndseytä, joka hoiti häntä koko raskauden ajan.

Eleanor Farrarin tarina on koskettava muistutus siitä, että synnytys on luonteeltaan arvaamaton tapahtuma – jopa kilometrin päässä sairaalasta. Ja että hätätilanteessa usein ratkaisevaa on maltti, perheen tuki ja lääketieteen ammattilaisten myötätuntoinen hoito. Celinen syntymätarina tarjoaa epäilemättä rikkaan keskustelunaiheen tulevissa perhetapaamisissa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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