Mitä neurotiede paljastaa hidastamisen vaikeudesta

Hyvinvointi
Émilie Laurent
difficulté à ralentir
Photo d'illustration : wayhomestudio / Freepik

Vaikka meitä kannustetaan meditoimaan, hiljaisuuden retriitteihin, puhelinvapaisiin irtiottoihin ja sisäisestä rauhasta puhumiseen, meillä on vaikeuksia hidastaa tahtia ja sallia itsellemme taukoja. Jopa yksinkertaiset kahdenkymmenen minuutin torkut tuntuvat ajanhukalta, kun otetaan huomioon kaikki vaatimuksemme ja loputtomat tehtävälistamme. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa lepo on edelleen epämääräinen käsite, jopa utopia. Silti meitä ei ole ohjelmoitu nopeatempoisiin; yhteiskunta pakottaa meidät siihen.

Lepoa, niin vaikea toteuttaa käytännössä

Levosta on tullut lähes uskonto. Sosiaalisessa mediassa henkiset sielut kuvaavat itseään lootusasennossa, näyttävät, kuinka vagushermoa stimuloidaan, ja ylistävät äänikylpyjen hyveitä. Valkoisen kohinan kuunteleminen, itsehypnoosi, kelluntaterapia tai mindfulness-rituaalit – kaikki tekniikat ovat hyviä irti päästämiseen ja hidastamiseen. Silti, kun suljemme silmämme viideksi minuutiksi, emme heijasta itseämme paratiisiin; ajattelemme pyykkien pesua, illallista ja laskujen maksamista. Jotkut nauttivat päämäärättömästä vaeltamisesta ja rentoutuvat heti, kun "aaltoäänet"-soittolista alkaa soida, kun taas toiset ovat vapaita sieluja ja sietävät lepoa enemmän kuin nauttivat siitä.

Vapaapäivinämmekin olemme kiireisiä ja täytämme kalenterimme tehtävillä, jotka eivät ole edes kiireellisiä. Sen sijaan, että makaisimme niityllä katsellen pilviä tai köllöttelisimme lepotuoleissamme, kiillotamme huonekaluja, teemme keramiikkatöitä trendikkäissä kahviloissa ja kokeilemme kaupungin uutta infrapunakuntosalia. Tunnemme syyllisyyttä jo pelkästä ajatuksesta rentoutua riippumatossa ja antaa lintujen laulaa. Ainoa aika, jolloin pysymme sängyssä ilman häiriötekijöitä, on silloin, kun olemme sairaita ja meillä on 39 asteen kuumetta.

Lepoa ei pitäisi opita hashtagsien avulla. Sen on tarkoitus olla synnynnäistä. Tämän osoittaa Harvardin yliopiston tutkimus. Tutkijoiden mukaan metsästäjä-keräilijät pysyivät tuolloin leireillään ja harjoittivat "lempeitä", "fyysisesti vaatimattomia" aktiviteetteja. Nykyaikainen yhteiskunta on muovannut levottomia yksilöitä. Lisäksi jatkuva toiminta heijastaa usein hermostoa, joka on jumissa "taistele tai pakene" -tilassa.

Ylituotannon maailmassa lepääminen on lähes mahdotonta.

Kauppojen hyllyillä on runsaasti hyvinvointituotteita ja meditaatioteknologioita, jotka muistuttavat meitä jatkuvasti puutteistamme hyvinvoinnin tavoittelussa. Lukemattomat laitteet täyttävät tämän rauhallisuuden tarpeen innovatiivisista hierontakuulokkeista ja reaaliajassa sykettä seuraavista terveysseurantalaitteista verkkoon yhdistettyihin eteeristen öljyjen diffuusoreihin ja hengitysvöihin. Silti paradoksaalisesti yhteiskunta vertaa rauhallisuutta kaipaavia täydelliseen laiskuuteen.

Aikana, jolloin meidän on jatkuvasti todistettava itsemme ja jokainen pieni saavutus esitellään Instagram-tarinoissa, on vaikea löytää nautintoa taivaan katselemisesta tai vain istumisesta joen rannalla. Kun istahdamme terassin tyynyille tai vajoamme sohvalle, tunnemme melkein syyllisyyttä siitä, ettemme ole tuottavia. Meillä on tunne, että "tuhlaamme" vapaa-aikaamme tai emme käytä sitä viisaasti. Tunnemme olomme melkein epämukavaksi ajatuksesta, ettemme tee mitään, ettemme " suoriudu ".

”Elämme kiistatta yhteiskunnassa, jossa meidän on jatkuvasti osoitettava työmme hedelmiä. Kun kuitenkin lepäämme ja palaudumme, ei ole mitään näytettävää. Tämä ei näytä vastaavan suorituskyvyn optimoinnin ajatusta”, sanoo neurotieteilijä Sophie Fluri Stylistille .

Nykyaikana levosta on tullut luksusta.

Netissä kiertävien palauttavien kuvien perusteella rentoutuminen ei enää rajoitu ulkona otettaviin torkkuihin ja virkistävään kävelyyn. Ennen riitti, että vain katsoi ulos ikkunasta, kuunteli tuulen kahinaa puiden latvoissa tai sulki silmänsä yhteyden uudelleen muodostamiseen itseensä ja henkisen nollauksen suorittamiseen, mutta nykyään se on hienostuneempaa. Jopa levosta itsestään on tullut voiman osoitus.

Gong-kylvyt, hengelliset retriitit syrjäisissä, ylellisissä rakennuksissa, kolminumeroiset hyvinvointilomat huolellisesti suunniteltuine ohjelmineen tai jopa viiden tähden hotelleissa määrätty kontrastihoito. Lepo on muuttunut minimalistisesta toiminnasta elitistiseksi ajanvietteeksi, päätellen verkkosisällöstä. Ei kuitenkaan tarvitse rikkoa pankkia pitääkseen virkistävän tauon ja kokeakseen hitautta. "Pieni sitoumus itselleen osoittaa, että olet tärkeä. Pienet tavat ovat usein helpoimpia omaksua ja niillä on suurin vaikutus", asiantuntija vakuuttaa.

Viime kädessä, jos emme jatkuvasti opi hidastamaan tahtia, se voi johtua siitä, että yhteiskunta on vakuuttanut meidät siitä, että lepo on enemmän tappio kuin voitto. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että lepo lataa meitä sisäisesti ja pidentää elinikäämme.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
"Lempipaikan" omistaminen ei ole merkityksetöntä: tiede selittää miksi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

