Kipinä parisuhteessa: romanttinen myytti vai todellinen psykologinen signaali?

Rakkaudessa etsimme aina sitä pientä kipinää, joka sytyttää liekin ja saa sen kasvamaan. Tämä abstrakti kipinä ei kuitenkaan aina enteile kirkasta romanssia. Kuten perhoset vatsassa, se on tunnepitoinen signaali, joka tulkitaan helposti väärin. Tämä "kimalteleva" kosija saattaa piilottaa pimeän puolensa näennäisen lämpönsä ja säteilevän karismansa taakse.

Kipinä: tunne… mutta ei todiste

Meille on myyty rakkautta sähköiskun lailla. Vilkaisu, väristys, perhosia vatsassa ... ja yhtäkkiä kaikki muuttuu. Tämä kuuluisa "kipinä" on oletettavasti minkä tahansa suuren rakkaustarinan olennainen lähtökohta. Ilman sitä? Ei kemiaa, ei tulevaisuutta. Ja silti tosielämässä tämä visio on usein harhaanjohtava. Tämän romanttisen fantasian takana piilee paljon monimutkaisempi ja joskus jopa haitallinen mekanismi. Kipinä on osa Amorin tunnepakettia. Se ei kuitenkaan ole luotettava mittayksikkö.

Puhumme kipinästä, kun vetovoima on välitöntä, lähes magneettista. Toinen ihminen kiehtoo meitä, innostaa meitä, saa meidät haluamaan nähdä hänet uudelleen heti. Kaikki tuntuu sujuvalta, intensiiviseltä, ilmeiseltä. Mutta tämä intensiteetti ei takaa mitään. Se voi yhtä hyvin heijastaa todellista yhteyttä... kuin yksinkertainen emotionaalinen ihastus. Nopea kemia, kyllä – mutta ei välttämättä kestävä.

Koska kipinä lepää usein pinnallisissa tekijöissä: karismassa, ulkonäössä, tavassa herättää huomiota. Jotkut ihmiset osaavat luoda tämän välittömän yhteyden hämmentävän helposti. "Joskus tämä rakkaus ensi silmäyksellä paljastaa enemmän ihmisen viehätysvoimasta – tai narsismista – kuin aidon yhteyden syvyydestä", varoittaa Logan Ury, InStylen parisuhdeasiantuntija.

Kun jännitys peittää jotain muuta

Se jännitys, jonka tulkitsemme vetovoimaksi, ei aina ole sitä, mitä ajattelemme. Se voi myös muistuttaa… ahdistusta. Viestin odotus , epäilys, arvaamaton flirttailupeli: kaikki tämä aktivoi tunnejärjestelmämme. Tunnemme itsemme "eläviksi", stimuloituneiksi, koukussa oleviksi. Mutta tämä ei välttämättä ole terveellistä. Kuten jotkut parisuhdeasiantuntijat huomauttavat: "Joskus vatsassa leijuvat perhoset ovat itse asiassa varoitusmerkkejä", eivät intohimoisten tunteiden tuotetta eivätkä pitkän ja onnellisen parisuhteen airut.

Tuo kipinä, joka sytyttää poskesi liekkeihin ja sydämesi, on myös petollinen. Se johtaa sinut harhaan ja sokaisee sinut, aivan kirjaimellisesti. Toisin sanoen, se, mikä vaikuttaa intohimoiselta, voi itse asiassa olla merkki epätasapainosta. Epämääräisestä, epävakaasta, jopa turhauttavasta dynamiikasta, jonka erehdymme luulemaan rakkaudeksi.

"Väärä alku" -ansa

Toinen yleinen illuusio on projisoida tarina johonkuhun, jota ei vielä ole olemassa. Fyysinen yksityiskohta, asenne, yhdennäköisyys johonkuhun menneisyydestä… ja mielikuvitus laukeaa. Luulemme tunnistavamme jotain ilmeistä, vaikka vain toistamme tuttua tilannetta.

Tulos: kipinä haalistuu yhtä nopeasti kuin ilmestyikin. Koska se ei perustunut henkilön todellisuuteen, vaan heijastukseen. Tämä kipinä, joka Disney-tarinoissa materialisoituu kultapölysuihkuna ja kellojen ääninä, on olemassa vain silmissäsi. Se on synkkä illuusio, vaarallinen kangastus. Rakkaus ei synny ohikiitävästä kipinästä: se on pikemminkin hitaasti syttyvää tulta, joka joskus lepattaa, mutta kasvaa tasaisesti.

Entä jos rakkaus tarvitsisi aikaa?

Toisin kuin romanttisissa komedioissa, vahvimmat romanssit eivät aina ala ilotulitteella. Ne kehittyvät hitaasti, lähes huomaamattomasti. Kipinä, jota mainostetaan ikuisen idyllin polttoaineena, enteilee usein ohikiitävää rakkautta.

Aluksi ei välttämättä ole dramaattista jännitystä. Vain uteliaisuutta, miellyttävää läsnäoloa, sujuvaa keskustelua. Sitten, treffien jatkuessa, jotain kehittyy. Tätä psykologit kutsuvat pelkän altistumisen vaikutukseksi: mitä enemmän olet tekemisissä jonkun kanssa, sitä tutummaksi – ja viehättävämmäksi – hänestä tulee. Kiintymyssuhde kasvaa ajan myötä, turvallisuudentunteena, toistumisena. Hellävarainen liekki, mutta paljon kestävämpi.

"Parhaat ihmissuhteet kehittyvät usein hitaasti sen sijaan, että ne syttyisivät. Tärkeintä on muistaa, että kipinän puuttuminen ei ole sama kuin epäonnistuminen, eikä sen olemassaolo takaa menestystä", asiantuntija asettaa tilanteen perspektiiviin.

Kipinä ei ole täysin myytti eikä absoluuttinen totuus. Se on toki olemassa. Mutta sen ei pitäisi olla ainoa kriteeri. Koska rakkaudessa se, mikä kestää, ei aina ole se, mikä palaa kirkkaimmin alussa.