"Kabul Vibes": kertoo afgaaninaisten jokapäiväisestä elämästä Talibanin alaisuudessa vaarasta huolimatta

Lyhyiden Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa julkaistujen videoiden kautta afgaaninainen nimeltä @kabul__vibe jakaa arkielämäänsä Kabulissa. Näiden arkielämän kuvien takana piilee arvokas todistus, jota jaetaan riskeistä huolimatta ja joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin miljoonien naisten kokemaa todellisuutta Afganistanissa.

Ikkuna afgaanien naisten elämään

Talibanin palattua valtaan elokuussa 2021 naisten oikeuksia on rajoitettu merkittävästi. Tässä yhteydessä @kabul__vibe on päättänyt jakaa jokapäiväistä elämäänsä sosiaalisessa mediassa. Hänen videonsa näyttävät välähdyksiä arjesta, retkistä kaupungissa ja keskusteluista muiden naisten kanssa, tarjoten kurkistuksen harvoin nähtyyn todellisuuteen. Hänen sisältönsä menee pidemmälle kuin pelkät vlogit: se antaa äänen niille, jotka sinnikkäät esteistä huolimatta, ja antaa maailman löytää arjen, joka usein tiivistyy muutamaan uutiskuvaan.

Sosiaalinen media, välttämätön ilmaisun tila

Julkaisemalla useilla alustoilla tämä nainen tavoittaa kansainvälisen yleisön. Formaatit vaihtelevat verkostosta riippuen: pidempiä videoita YouTubessa, spontaanimpia klippejä TikTokissa tai julkaisuja Instagramissa. Tämä digitaalinen läsnäolo on osa laajempaa liikettä. Monet afgaaninaiset käyttävät nyt sosiaalista mediaa tarinoidensa jakamiseen, käsityöyritysten kehittämiseen tai luomustensa myymiseen. Työmahdollisuuksien vähentyessä internetistä on myös tulossa tapa ylläpitää jonkinasteinen itsenäisyys.

Todistamassa riskeistä huolimatta

Tällaisen sisällön julkaiseminen ei ole seurauksetonta. Julkisesti verkossa ääneen puhuvat naiset voivat kohdata uhkauksia, pelottelua tai kostotoimia. Ihmisoikeusjärjestöt raportoivat lisääntyneestä afgaaninaisten julkaiseman sisällön valvonnasta. Vaarojen rajoittamiseksi monet haluavat pysyä nimettöminä, käyttää salanimeä, välttää sijaintinsa paljastamista tai olla näyttämättä kasvojaan. Jokainen julkaisu on siis seurausta herkästä tasapainosta todistamisen halun ja oman turvallisuuden suojelemisen tarpeen välillä.

Toinen kuva Afganistanista

@kabul__viben videot tarjoavat uuden näkökulman maahan. Ne näyttävät yhteyden hetkiä, arjen rutiineja ja asuintiloja, jotka usein jäävät perinteisissä uutisraporteissa huomiotta. Vaikeuksia vähättelemättä ne muistuttavat meitä siitä, että tilastojen takana on naisia, joilla on unelmia, projekteja, intohimoja ja uskomaton sopeutumiskyky. Tämä lähestymistapa auttaa meitä ymmärtämään heidän todellisuuttaan paremmin ja pääsemään stereotypioiden ulkopuolelle.

Vastarinta, joka ilmenee myös digitaalisena teknologiana

Nykyään sosiaalinen media on yksi harvoista tiloista, joissa jotkut afgaaninaiset voivat edelleen ilmaista itseään. Ilman julkisia mielenosoituksia tai virallisia alustoja heidän puhelimistaan tulee työkalu tarinoiden kertomiseen, kollektiivisen muistin säilyttämiseen ja yhteyden ylläpitämiseen muuhun maailmaan. @kabul__viben matka havainnollistaa tätä uutta vastarinnan muotoa, joka on hienovarainen mutta voimakas. Jatkamalla julkaisemista vaikeuksista huolimatta hän muistuttaa meitä siitä, että ääni, jopa ruudun takana, voi tuoda esiin todellisuuden, jota monet kieltäytyvät näkemästä.

@kabul__viben todistus korostaa siten monien afgaaninaisten rohkeutta, jotka joka päivä päättävät olla antamatta tarinansa vaipua unohdukseen.