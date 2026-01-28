Search here...

Paettuaan Pohjois-Koreasta hän avasi ravintolan Japaniin.

Yhteiskunta
Léa Michel
Kymmenen vuotta paettuaan Pohjois-Koreasta henkensä kaupalla Mun Yeon-hui löysi Japanista rauhan ja tunnustuksen, jota hän ei ollut koskaan ennen tuntenut kotimaassaan. Nykyään Chibassa, Tokion itäpuolella, hän ja hänen miehensä pitävät Sulnoon-nimistä ravintolaa, joka on tunnettu naengmyeon-ruoistaan, herkullisista kylmistä nuudeleistaan, jotka ovat peräisin Pjongjangista. Hänen tarinansa, jonka japanilainen Asahi Shimbun -sanomalehti on kertonut, kuvaa sekä sitkeyttä että vapaudenpyrkimystä.

Lapsuus valvonnan alla

Kuten japanilainen Asahi Shimbun -sanomalehti raportoi, Pohjois-Koreassa syntynyt Mun Yeon-hui kasvoi ympäristössä, jossa pelko ja kontrolli sanelivat elämän jokaista osa-aluetta. Teini-ikäisenä hänet pakotettiin todistamaan ulkomaisten televisiosarjojen DVD-levyjen myynnistä syytetyn naisen julkista teloitusta. Syvä trauma – mutta myös käännekohta. Nuori nainen ei ole kaukaa kääntynyt ulkomaailmasta, vaan alkoi kiinnostua siitä: hän salaa löysi eteläkorealaisia ja japanilaisia draamoja ja ihaili erityisesti japanilaisen Pride-sarjan tähteä, näyttelijä Takuya Kimuraa.

Tämä herääminen saa hänet kyseenalaistamaan Pohjois-Korean hallinnon suljetun luonteen. Pjongjangissa saamastaan liiketalouskoulutuksesta huolimatta hän kohtaa järjestelmän inertian: ei tulevaisuudennäkymiä, ei vapautta. Silloin hän päättää, kaikkea järkeä vastaan, paeta.

Ihmeellinen pako

Toukokuussa 2015 Mun Yeon-hui lähti Pohjois-Koreasta äitinsä kyynelten silmissä. Äiti sanoi hänelle: "Olen pahoillani, että synnytin sinut tähän maahan." Hän ui yli Yalu-joen, Kiinan luonnollisen rajan, vain muutama seteli, partakoneen terä ja hieman oopiumia suojaksi, jota hän aikoi käyttää, jos hänet pidätettäisiin.

Kauhistuttavan Kiinan halki tapahtuneen paon jälkeen hänet pysäytettiin lähellä Laosin rajaa. Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Kiinan viranomaiset vapauttivat hänet seuraavana päivänä ja jopa palauttivat hänen rahansa ja omaisuutensa. "Se on outoa... se voi olla vain ihme", hän sanoi myöhemmin. Mun Yeon-hui löysi turvapaikan Etelä-Korean suurlähetystöstä Laosissa ennen muuttoaan Souliin vuonna 2016. Siellä hän tapasi äitinsä ja veljensä ja sai Etelä-Korean kansalaisuuden.

Pjongjangista Tokioon: kulinaarinen taide yhtenäisenä lankana

Hän avasi ensimmäisen ravintolansa, Sulnoonin, Etelä-Koreassa äitinsä – entisen kokin suuressa hotellissa Pjongjangissa – rinnalla. Paikasta tuli nopeasti suosittu pohjoiskorealaiseen tyyliin valmistettujen artesaanikylmien nuudeliensa ansiosta, joissa käytettiin kuorimatonta tattaria ja kirkasta naudan-, sian- ja kananlihaliemi.

Siellä hän tapasi myös japanilaisen ravintoloitsijan Shigeru Katsumatan, jonka kanssa hän meni naimisiin sata päivää myöhemmin. Yhdessä he päättivät yhdistää keittiön ja kulttuurit: vuonna 2024 he avasivat uuden Sulnoon-ravintolan Chibassa, Japanissa. Joka päivä uskollinen asiakaskunta tulee maistamaan tätä ikonista pohjoiskorealaista ruokaa, joka on valmistettu kärsivällisesti ja nöyrästi. "Pohjois-Koreassa ei käytetä paljon mausteita, mutta kaikki tehdään käsin", Yeon-hui selittää hiljaisella hymyllä.

Uusi elämä ja unelma tulevaisuudesta

Nyt nelikymppinen kokki puhuu avoimesti menneisyydestään. Hän kertoo pakostaan, toipumisestaan ja sopeutumisestaan japanilaiseen yhteiskuntaan, jota hän kuvailee "ystävälliseksi ja vastaanottavaiseksi". YouTubessa hän jakaa nyt reseptejään ja tarinaansa avoimesti toivoen inspiroivansa muita pakolaisia.

Yalu-joesta Tokion keittiöön Mun Yeon-hui ilmentää pohjoiskorealaisten pakolaisten sukupolven sinnikkyyttä, joka muutti kivun luovuudeksi. Ravintola Sulnoonissa hän tarjoaa paljon enemmän kuin annoksen: maun vapaudesta, tarjoiltuna kulhossa kylmiä nuudeleita.

