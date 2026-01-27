Tämä varas ei odottanut törmäävänsä triathlon-harrastajaan.

Lontoon-turistimatkallaan Elizabeth Lopez Aguilar ei odottanut kokevansa kohtausta suoraan toimintaelokuvasta. Tämä amerikkalainen urheilun harrastaja oli kumppaninsa kanssa Royal Victoria Docksin kävelysillalla Canary Wharfin alueella, kun hän laski puhelimensa maahan tallentaakseen lyhyen TikTok-videon Thames-joen äärellä. Sekunnin murto-osassa tuntematon mies nappasi iPhonen ja juoksi pois. Hän ei tiennyt, ettei hänen uhrinsa ollut mikä tahansa turisti.

Salamannopea reaktio, jonka kamera taltioi

Varkauden aikaan puhelin nauhoitti edelleen ja tallensi koko tapahtuman. Materiaalissa näkyy selvästi, kuinka varkaan käsi tarttuu laitteeseen ja sen jälkeen alkaa kiihkeä takaa-ajo. Aluksi yllättynyt Elizabeth luulee kumppaninsa vitsiksi. Nähdessään miehen katoavan väkijoukkoon hän tajuaa nopeasti, että kyseessä on ryöstö. Epäröimättä hän lähtee takaa-ajoon täyttä vauhtia.

Kaksi vuotta triathlonia, jotka tekevät kaiken eron

Taskuvaras ei selvästikään ollut osannut odottaa, että nuori nainen oli harrastanut triathlonia ja sprinttiä kaksi vuotta. Muutamalla askeleella Elizabeth Lopez Aguilar kuroi umpeen heidän välisen välimatkan. Hänen kumppaninsa, myös urheilullinen, liittyi kilpailuun. Pari juoksi sprinttiradan käytävillä ohikulkijoiden hämmästykseksi. Lyhyt mutta intensiivinen kohtaus päättyi nopeasti: Elizabeth onnistui kumppaninsa avustuksella saavuttamaan miehen ja estämään hänen tiensä. Yllätettynä varas ei tehnyt vastarintaa.

Varas luovuttaa ilman taistelua

Kohdatessaan pariskunnan päättäväisyyden ja kykenemättä fyysisesti kilpailemaan, taskuvaras ojensi puhelimen ilman vastaväitteitä. Sitten hän livahti pois yhtä huomaamattomasti kuin oli tullutkin, todennäköisesti haluten välttää yhteydenpitoa viranomaisten kanssa. Asia olisi voinut päättyä siihen, mutta vahingossa tallennettu video tapahtumasta herätti nopeasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Tuhansia kertoja katsottu klippi on yhtä hauska kuin yllättäväkin.

"Hän ei tiennyt, kenen kanssa hän leikki."

Brittiläiselle medialle antamassaan haastattelussa Elizabeth kertoi tapahtumasta sekoittuneena etäisyyteen ja huumoriin. "Luulen, että hänellä ei ollut aavistustakaan, kenen kanssa hän oli tekemisissä", hän kommentoi yhä yllättyneenä siitä, että oli saanut puhelimensa takaisin niin nopeasti. Hänelle tämä kommellus toimii ensisijaisesti muistutuksena: jopa ruuhkaisissa paikoissa sattuu usein opportunistisia varkauksia, ja valppaana on pysyttävä koko ajan, jopa yksinkertaista videota kuvattaessa.

Kokemus ilman oikeudellisia seuraamuksia

Varkaudesta huolimatta Elizabeth ja hänen kumppaninsa päättivät olla nostamatta syytteitä. Mies ei ollut ollut väkivaltainen ja palautti varastetun esineen välittömästi. Pari halusi mieluummin jättää tapauksen taakseen, koska ei halunnut tehdä siitä oikeusjuttua. Nuori amerikkalainen nainen oppi kuitenkin tästä kommelluksesta läksyn: tulevaisuudessa hän ei koskaan jättäisi puhelintaan ilman valvontaa, etenkään turistialueella.

Muutamassa sekunnissa Elizabeth Lopez Aguilar muuttui tavallisesta ohikulkijasta pelottavaksi takaa-ajajaksi ja muutti ryöstöyrityksen näyttäväksi epäonnistumiseksi. Varkaalle tämä kommellus jää todennäköisesti mieleenpainuvaksi kokemukseksi.