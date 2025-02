Ces 6 astuces naturelles vont déboucher vos canalisations (et vous éviter des heures de galère)

On ne va pas se mentir : une canalisation bouchée, c’est l’enfer. Entre l’eau stagnante, les odeurs désagréables et la panique qui monte à l’idée d’appeler un plombier hors de prix, c’est le genre de souci domestique dont on se passerait bien. Heureusement, il existe des solutions naturelles et redoutablement efficaces pour en venir à bout sans produits chimiques agressifs ni intervention coûteuse. Enfilez vos gants et suivez ces astuces 100 % éco-friendly pour des canalisations libres comme l’air !

Le duo magique : bicarbonate de soude + vinaigre blanc

Un grand classique, mais terriblement efficace ! Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc forment un duo effervescent qui dissout les résidus et fait place nette dans vos tuyaux.

Comment faire ?

Versez une demi-tasse de bicarbonate de soude directement dans la canalisation. Ajoutez une demi-tasse de vinaigre blanc. Laissez agir une bonne trentaine de minutes (ou plus si votre bouchon est tenace). Terminez en rinçant avec de l’eau bouillante.

Bonus : cette astuce désodorise aussi vos canalisations. Deux problèmes réglés d’un coup !

L’eau bouillante : la solution express

Parfois, il ne faut pas chercher très loin. L’eau bouillante suffit à dissoudre les graisses accumulées et à déloger les petits bouchons. Ultra simple, ça ne coûte rien et ça fait des miracles sur les petits blocages !

Comment faire ?

Faites bouillir une grande casserole d’eau.

Versez l’eau directement dans l’évier, en plusieurs fois si nécessaire.

Répétez l’opération si besoin.

La ventouse : old school mais redoutable

Qui n’a jamais sorti la ventouse en urgence ? Ce bon vieux classique reste l’un des moyens les plus simples pour déboucher un évier, une baignoire ou des toilettes.

Comment faire ?

Remplissez l’évier ou la baignoire avec un peu d’eau (juste assez pour recouvrir le bas de la ventouse). Placez la ventouse sur la bonde et pompez énergiquement. Répétez jusqu’à ce que l’eau s’écoule librement. Et hop, fini les bouchons récalcitrants !

Le sel de cuisine : l’allié insoupçonné

Le sel est un abrasif doux qui aide à déloger les dépôts gras et savonneux. Facile et terriblement efficace !

Comment faire ?

Mélangez une demi-tasse de sel avec une demi-tasse de bicarbonate de soude. Versez le tout dans la canalisation. Ajoutez de l’eau bouillante. Laissez agir quelques heures avant de rincer.

Le cintre détourné en déboucheur maison

Si vous suspectez que des cheveux ou des déchets solides bloquent la canalisation, un cintre en métal peut faire des merveilles. Simple, mais terriblement efficace pour récupérer les amas de cheveux dans la douche !

Comment faire ?

Dépliez un vieux cintre en lui donnant une forme allongée avec un petit crochet au bout. Insérez-le dans la canalisation et retirez les saletés accumulées. Rincez avec de l’eau bouillante.

Le marc de café : prévention et entretien

Même si le marc de café ne débouche pas un tuyau complètement obstrué, il prévient l’accumulation des graisses et réduit les mauvaises odeurs. En bonus, votre évier sentira bon le café du matin !

Comment faire ?

Une fois par semaine, versez une cuillère à soupe de marc de café dans l’évier.

Ajoutez de l’eau chaude pour faire descendre doucement le tout.

Avec ces astuces naturelles, fini les produits chimiques agressifs et les dépannages coûteux. Non seulement vos canalisations seront débouchées en un rien de temps, mais vous ferez aussi un geste pour la planète (et pour votre porte-monnaie) !