Ce maillot de bain menstruel m’a fait oublier que j’avais mes règles (vraiment)

Quand les règles coulent à flots, difficile de profiter pleinement des vacances. On nage avec une arrière-pensée et on écume le sable chaud sans quitter notre paréo. Pour ne plus redouter ce point rouge sur le calendrier, je me suis initiée au maillot de bain menstruel et la marque SORIO, qui tisse des modèles conscients, performants et confortables, m’a convertie à tout jamais. Voici comment.

Ma première fois avec le maillot de bain menstruel

Les règles entachent souvent les vacances. Parfois, on fait en sorte de poser nos congés en dehors de cette semaine rouge, mais on est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise. Quand les règles font irruption les premiers jours du séjour, on a un peu l’impression de vivre une punition. On va alors dans l’eau à tatillon, en pensant au pire, ou alors on reste sur le sable chaud, avec la serviette fermement accrochée sur les hanches, condamnées à regarder les autres barboter.

De mon côté, j’ai un cycle régulier et je peux prévoir à l’avance la date de mes règles. Toutefois, les hormones sont parfois capricieuses. Même si je suis habituée à mes règles, inaugurées dès la 6e, j’ai plus de mal à les supporter en été, surtout quand la grande bleue me fait de l’œil. En général, j’assure mes arrières avec un tampon, qui n’est pas du genre « discret ». Entre la ficelle qui s’échappe après une brasse un peu trop sportive et l’effet « bouchon » qui se fait sentir à chaque mouvement, c’est assez désagréable. Alors que d’ordinaire, je passe plus de temps dans l’eau qu’à l’extérieur, avec ce « piège » entre les jambes, je joue à la sirène seulement quelques petites minutes, juste pour me rafraîchir. Je ne nage pas naturellement et je calcule tous mes gestes.

Je ne suis pas très familière avec les maillots de bain menstruels, mais depuis qu’ils se sont démocratisés, tout le monde les dépeint comme des « solutions miracles ». J’ai donc voulu constater par moi-même, en faisant le test de cette protection durable. La marque SORIO est apparue comme une évidence pour mener à bien cette première expérience. Avec ses modèles à la fois féminins et sportswear, renforcés grâce à une technologie avancée, je n’ai pas hésité à m’en emparer.

Le bas de maillot SORIO, un modèle qui se fond avec le corps

J’ai plongé à pieds joints dans le bas de maillot de bain menstruel Eva, le bestseller de la marque. Ce modèle culte a l’apparence d’un maillot classique et la protection ancrée à l’intérieur passe inaperçue sur le sable chaud. J’avais un peu une appréhension sur le design : j’avais cette image de la « couche » disgracieuse qui crée un volume suspect à l’avant. Heureusement, le bas de maillot SORIO a vité abrégé mes craintes. Servi dans une teinte unie et façonné dans un design simple, il est propice à tous les mélanges mode. Au moins, je peux le combiner à tous les hauts de mon vestiaire de plage, des plus fantaisie aux plus sobres. Pas besoin d’en acheter un exprès (même si la marque possède un modèle en V très séduisant). Il existe en plusieurs coloris, mais j’ai préféré le noir, c’était certainement psychologique.

Dès le premier contact, ce bas de maillot de bain fait ses preuves. Il s’aligne parfaitement avec ma silhouette et me confère sérénité et confiance. Même s’il est plutôt minimaliste dans sa forme, il est particulièrement flatteur et ne se contente pas seulement de nous barricader. Il nous met en valeur et renforce notre estime, souvent en chute libre pendant les règles.

La partie absorbante de cette pièce de bain, supplément de textile qui fait la différence, a l’avantage d’être discrète à l’œil, mais aussi au ressenti. Contrairement à ce que j’imaginais, elle n’encombre pas l’intimité et soutient le corps de façon « incognito ». D’emblée, ce bas de maillot présage une baignade sans embûches ni retenue. Il ne fait qu’un avec mon intimité et transforme ce que beaucoup de femmes considèrent comme un fardeau en simple détail.

Ce que j’ai vraiment ressenti avec ce maillot sur les hanches

À défaut d’avoir la mer à disposition, j’ai fait quelques longueurs dans ma piscine azur en compagnie du bas de maillot de bain menstruel Eva. En réalité, j’étais un peu sceptique. Même si je n’ai pas des règles abondantes, je sais qu’en sortant de l’eau, c’est parfois le déluge sous la culotte. J’avais peur que le sang traverse la matière et crée une auréole sur la surface du maillot, alias ma plus grande hantise.

Après une bonne heure à explorer ce bassin, en long, en large et en travers, à perfectionner mes plongeons et à improviser une séance d’aquagym, le bas de maillot de bain était toujours intact. Grâce à sa technologie innovante, composée d’une zone alvéolée respirante, d’une fibre naturelle de bambou absorbante, d’une partie imperméable et d’une couche hypoallergénique, il m’a gardé au sec du premier crawl à la dernière trempette. Je n’ai pas eu cette sensation « visqueuse » ou « pâteuse », que l’on éprouve parfois dans les serviettes hygiéniques.

Dans le bas de maillot de bain menstruel Eva, je me suis sentie comme un poisson dans l’eau : totalement à l’aise. Moi qui suis une véritable aventurière aquatique et qui tutoie l’eau jusqu’à en avoir les doigts fripés, j’ai enfin pu nager en toute liberté, sans me préoccuper des dégâts causés par mes règles. Le tissu certifié OEKO-TEX Standard 100, lui, impose sa douceur dans une période où un rien nous irrite les nerfs. Et pour couronner le tout, il résiste au chlore et aux UV, pour nous être fidèle sur de nombreux étés.

Verdict : le maillot menstruel SORIO s’est ancré dans mes essentiels

Un peu dubitative au début, le bas de maillot de bain menstruel Eva m’a rapidement fait changer d’avis. Il a tout de suite trouvé sa place dans mes indispensables estivaux, entre la crème solaire et le polar addictif. Avec ce bouclier esthétique sur la peau, mes règles ne dictent plus mon été et ne me clouent plus sur le transat. Je sais qu’il ne me fera jamais défaut et qu’il sera toujours d’un précieux renfort pendant mes vacances, dans la mer calme ou les vagues furieuses. Au-delà d’effacer le plus gros souci de l’été, ce bas de maillot de bain menstruel est cousu consciemment, dans le respect de la nature. Il ne déteint ni sur la planète ni sur l’intimité, zone qu’il côtoie de très près.

Le bas de maillot de bain menstruel Eva de SORIO fait désormais partie de mon quotidien. Alors que les règles sont souvent éprouvantes, cette pièce d’excellence les amortit avec style. Plus de soupir désespéré ou de mine déconfite à leur arrivée. On peut enfin passer un été sans aucune ombre au tableau. De quoi nager dans le bonheur !

