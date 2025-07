Ce célèbre magasin fait le buzz en proposant une drôle de technique pour tondre votre pelouse

Leroy Merlin innove en proposant une solution originale pour tondre la pelouse : faire appel à des moutons. Cette initiative, baptisée « Plan Bêêê », offre une alternative écologique et silencieuse face aux restrictions d’utilisation des tondeuses dans plusieurs départements français.

Une solution naturelle face aux interdictions de tonte

Depuis juin, certains départements interdisent la tonte de pelouse entre midi et 16 heures pour limiter les nuisances sonores et les risques liés aux fortes chaleurs. Pour répondre à cette contrainte, Leroy Merlin s’est associé à Greensheep, spécialiste de l’éco-pâturage, pour proposer aux particuliers un service innovant : des moutons viennent paître directement sur votre pelouse, assurant une tonte naturelle et respectueuse de l’environnement.

Le processus commence par une étude gratuite du terrain par Greensheep, qui permet d’évaluer la faisabilité et d’établir un devis personnalisé. Ensuite, un berger installe les moutons chez vous, avec tout le nécessaire : abri, abreuvoir et clôture. Il veille également à leur santé et au bon déroulement de la tonte, garantissant un entretien régulier et soigné de votre jardin.

Les avantages et limites de l’éco-pâturage

Cette méthode réduit les nuisances sonores et la pollution liées aux tondeuses mécaniques tout en favorisant le développement durable. Toutefois, la tonte par moutons est plus lente et moins uniforme qu’avec une tondeuse électrique. Côté tarif, Leroy Merlin annonce un coût moyen de 230 euros par mois, ce qui peut être environ 25% moins cher qu’une tonte mécanique, selon la taille du jardin.

Pour Leroy Merlin, ce service incarne ainsi une démarche concrète en faveur de l’environnement, permettant aux particuliers d’adopter une approche plus naturelle et responsable de l’entretien de leurs espaces verts. Le « Plan Bêêê » illustre ainsi comment la nature peut s’inviter chez soi pour répondre à des enjeux contemporains.