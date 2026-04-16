Il 2026 si preannuncia un anno cruciale per le acconciature femminili. Le nuove tendenze capelli fondono richiami agli anni Settanta , modernità grafica e tagli strutturati ma al contempo vivaci.

Dai tagli corti e audaci alle lunghezze fluenti, passando per frange e stili di media lunghezza, la selezione è straordinariamente varia. Ogni tipo di capello e ogni corporatura trova quest'anno la soluzione perfetta.

Abbiamo decifrato per voi le nuove acconciature femminili del 2026 che meritano davvero la vostra attenzione.

La piazza e le sue numerose varianti, ancora al vertice nel 2026

Il caschetto si conferma il taglio dominante del 2026 , popolare in tutte le sue varianti. La sua versatilità spiega questo successo duraturo: si adatta a ogni personalità, a ogni forma del viso e a ogni tipo di capello.

Il caschetto netto e netto, noto anche come caschetto dritto , si ferma all'altezza della mascella. Il suo look minimalista e grafico piace a chi ama uno stile audace.

Il caschetto di media lunghezza rassicura chi è ancora indeciso sul taglio dei capelli, mentre il caschetto morbido, leggermente scalato e texturizzato offre un effetto spettinato molto naturale.

Per quanto riguarda il lob, il lob lussuoso e lucido che arriva alle spalle offre un aspetto sofisticato ed elegante . Il lob testurizzato, più dinamico, aggiunge dimensione e movimento. Il lob asimmetrico incornicia il viso con carattere.

Il Lob spettinato , leggermente destrutturato, è particolarmente consigliato per capelli fini e piatti .

Sui capelli lisci, un caschetto strutturato dona immediatamente un tocco di eleganza. Sui capelli mossi o ricci, il parrucchiere utilizza una scalatura leggera per evitare un effetto piramide .

Nel 2026, abbracciamo il movimento, lasciamo le punte leggermente incurvate verso l'alto con un piccolo movimento e abbandoniamo le finiture eccessivamente rigide.

I tagli di capelli corti di tendenza quest'anno

Nel 2026, diversi tagli corti si stanno affermando con un vero senso dello stile. Il mini shag si sta rivelando il grande vincitore, secondo numerose fonti specializzate.

Questa versione moderna del taglio shag anni '70, reso popolare da Jane Fonda e Rita Hayworth, presenta leggere ciocche sulla parte superiore e punte affusolate per un look rock ma controllato.

Funziona sia sui capelli fini che su quelli spessi , si adatta a tutte le forme del viso e si modella facilmente con uno spray texturizzante o una mousse leggera applicata sui capelli umidi.

È particolarmente apprezzato dalle donne over 50: dona volume e solleva visivamente il viso .

Il bixie, un audace incrocio tra un pixie cut e un bob, conferma il suo status. Più lungo sulla parte superiore e scalato alle punte, incornicia il viso senza renderlo rigido. Il bob affilato, invece, affascina con le sue linee precise, spesso portato con la riga laterale.

Il taglio a scodella è tornato di moda con un tocco grintoso ispirato agli anni '90, sfoggiato in particolare da Charlize Theron e Zendaya.

La frangia, il dettaglio che trasforma qualsiasi taglio di capelli

La frangia si sta affermando quest'anno come l'accessorio per capelli irrinunciabile del 2026. Rinnova l'acconciatura senza stravolgerla completamente, risultando un'opzione economica e al tempo stesso d'effetto.

La frangia a tendina in stile anni Settanta , leggermente divisa al centro, segue il movimento naturale dei capelli. Incornicia gli occhi senza chiudere il viso, si mimetizza bene con la ricrescita e si adatta a molti tagli di capelli.

Dakota Johnson e Jennifer Lawrence sono le icone indiscusse di questo look. Per lo styling, bastano una spazzola rotonda o l'asciugatura all'aria con uno spray texturizzante.

La frangia Birkin , lunga e affusolata, sfiora le sopracciglia per un effetto disinvolto e tipicamente francese, direttamente associato a Jane Birkin.

, lunga e affusolata, sfiora le sopracciglia per un effetto e tipicamente francese, direttamente associato a Jane Birkin. La frangia lunga e folta , né micro né troppo scalata, incornicia gli occhi e definisce il viso, sia su un caschetto che su capelli più lunghi.

Lunghezze fluide e tagli di media lunghezza, eleganza senza sforzo

Nel 2026, i tagli lisci segnano il ritorno del minimalismo in fatto di capelli. Linee pulite, punte nette, spesso senza scalature. Questa precisione esalta la lucentezza dei capelli e mette in risalto il colore: castani intensi, neri brillanti, biondi vaniglia o sabbia.

Questi tagli sono ideali per capelli lisci o leggermente mossi, ma richiedono ritocchi regolari dal parrucchiere.

Le scalature lunghe si stanno affermando come l'acconciatura lunga più desiderabile dell'anno. Le ciocche di diverse lunghezze donano movimento e leggerezza, anche senza una piega perfetta.

Il look "Quiet Luxury Hair" , ispirato a Jennifer Lopez e Amal Clooney, propone un taglio lungo scalato, semplice, chic e arioso, che lo contraddistingue.

I capelli lunghi fino alle spalle o appena sopra le clavicole rimangono molto popolari nei saloni.

Incornicia delicatamente i lineamenti, dona struttura senza appesantire ed è adatta sia alle acconciature raccolte che alle onde naturali .

La riga laterale e i dettagli di stile fanno la differenza.

La riga laterale è uno dei ritorni più evidenti del 2026. Considerata a lungo fuori moda, ritorna più profonda e pronunciata, donando volume e raffinatezza istantanei.

Kirsten Dunst ne è la testimonial ideale. È adatto a quasi tutti i tagli di capelli.

Anche l' effetto farfalla merita attenzione. Le sue ciocche e strati incorniciano il viso come ali di farfalla, mantenendo la lunghezza e aggiungendo volume senza appesantire le punte.

Questo taglio affina i lineamenti, ammorbidisce gli angoli di un viso quadrato e dona tridimensionalità a un viso rotondo. È inoltre un taglio di transizione ideale per chi vuole abbandonare un caschetto o lasciare crescere i capelli.

Il taglio "soft wolf", una versione più delicata con scalature sfumate, restituisce movimento ai capelli spenti.

Il taglio Christy , ispirato a Christy Turlington e alle modelle degli anni '90, offre un taglio di media lunghezza versatile che può essere portato liscio, ondulato o raccolto.

Come scegliere il taglio di capelli di tendenza più adatto a te

La scelta del taglio di capelli richiede di considerare tre aspetti principali. Primo, lo stile di vita : hai poco tempo la mattina?

L'effetto farfalla o il bob morbido sono un must. Preferisci acconciare i capelli con il ferro arricciacapelli o con la piastra? Le lunghezze lisce e il taglio Christy offrono maggiori possibilità di styling.

La texture naturale dei capelli è quindi il fattore determinante nella scelta. Per i capelli lisci, un caschetto netto e lunghezze dritte sono l'ideale. Per i capelli mossi, l'effetto farfalla o un caschetto scalato mettono in risalto il movimento naturale.

Per i capelli ricci, un caschetto piatto con frangia a tendina è perfetto. Per i capelli fini e piatti, un lob spettinato, un mini shag o un baby bob aggiungono volume e dinamismo.

L'analisi dei tratti del viso completa questo approccio. La frangia in stile anni Settanta addolcisce una fronte ampia e incornicia i visi ovali o allungati. L'effetto farfalla dona definizione a un viso rotondo. Un taglio corto e morbido si addice ai visi spigolosi.

Discuti con il tuo parrucchiere per creare una versione personalizzata , adatta al tuo viso, alla tua texture e alla tua personalità, piuttosto che copiare esattamente una tendenza.

2. Pianifica una manutenzione regolare , soprattutto per i tagli testurizzati che richiedono ritocchi frequenti per mantenere la sfumatura e il movimento.