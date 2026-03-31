"Sguardo borghese": questo concetto mette in discussione il modo in cui vengono rappresentate le classi lavoratrici.

Nei film, nelle serie TV e nei libri, certe storie sembrano familiari… ma viste attraverso una lente molto particolare. Il concetto di “sguardo borghese” propone proprio di guardare oltre le immagini per mettere in discussione lo sguardo che le costruisce. È un modo per esplorare, senza giudizio, come le nostre narrazioni riflettano anche le realtà sociali.

Quando lo sguardo plasma le storie

Negli studi culturali, il termine "sguardo" viene utilizzato per spiegare come un punto di vista influenzi la rappresentazione di un soggetto. In altre parole, ciò che si vede sullo schermo o in un romanzo non è mai completamente neutro. Questo tipo di analisi si inserisce in una tradizione più ampia. La ricercatrice Laura Mulvey , ad esempio, ha teorizzato lo "sguardo maschile", dimostrando come il cinema abbia a lungo adottato una prospettiva maschile per rappresentare le donne.

Da una prospettiva sociologica, Pierre Bourdieu ha esplorato come i gusti culturali e le pratiche artistiche possano riflettere le relazioni sociali, in particolare nella sua opera *La distinzione*. Lo "sguardo borghese" si ispira a questi approcci per porre una semplice domanda: chi racconta le storie e da quale posizione sociale?

Lo "sguardo borghese", in termini concreti

Questo concetto si riferisce all'idea che le classi lavoratrici siano talvolta rappresentate attraverso gli occhi di persone provenienti da contesti più privilegiati. Questa prospettiva può essere sincera, curiosa, a volte coinvolta… ma anche caratterizzata da una certa distanza. Perché? Perché le industrie culturali – cinema, media, editoria – rimangono spesso più accessibili a individui che possiedono risorse specifiche: istruzione, contatti, capitale culturale.

Di conseguenza, le narrazioni prodotte possono, involontariamente, riflettere una prospettiva esterna sulla realtà popolare. Ciò non significa che queste opere siano "false", ma che offrono un'interpretazione contestualizzata, influenzata dall'esperienza di chi le crea.

Tra cliché e complessità

Una delle sfide dello "sguardo borghese" risiede nella semplificazione di alcune realtà sociali a fini narrativi. In alcuni casi, le classi lavoratrici possono essere associate a immagini ben precise: povertà estrema, violenza o, al contrario, una visione idealizzata della vita quotidiana. Queste scelte narrative rendono le storie più immediatamente accessibili, ma possono anche ridurre la diversità delle esperienze vissute.

Tuttavia, la realtà è sempre più sfaccettata. Percorsi di vita, corpi, identità e aspirazioni sono molteplici, fluidi e pieni di contraddizioni. I ricercatori ci ricordano che le rappresentazioni sono in continua evoluzione. Dipendono tanto dalle scelte artistiche quanto dai vincoli economici o dalle aspettative del pubblico.

Perché la diversità di punti di vista è importante

Uno degli approcci spesso citati è quello di diversificare i profili di coloro che sono coinvolti nella creazione culturale . Quanto più variegato è il background di chi scrive, filma o produce, tanto più è probabile che le storie riflettano una pluralità di esperienze.

Il punto non è affermare che una singola persona possa "rappresentare perfettamente" un gruppo, ma piuttosto moltiplicare le prospettive per arricchire le narrazioni. Questa diversità ci permette anche di rivelare realtà meno visibili, di liberarci da schemi prestabiliti e di dare spazio a storie diverse, con le loro sfumature, i loro punti di forza e le loro vulnerabilità.

Uno strumento per leggere le immagini in modo diverso

Lo "sguardo borghese" non è una regola rigida né una forma automatica di critica delle opere culturali. È principalmente uno strumento analitico. Invita a porsi alcune semplici domande: chi parla? Per chi? E da quale esperienza? Questa prospettiva critica non diminuisce il piacere di guardare un film o leggere un romanzo. Al contrario, può arricchire la comprensione di tali opere, permettendo di cogliere ciò che accade sullo sfondo.

Come molti concetti delle scienze sociali, lo "sguardo borghese" è oggetto di ampio dibattito. Alcuni lo considerano uno strumento essenziale per comprendere le dinamiche di potere nella cultura. Altri, invece, mettono in guardia dal semplificare eccessivamente processi creativi spesso complessi. Una cosa è certa: le rappresentazioni non sono mai statiche. Si evolvono con le società, con le voci che vengono espresse e con le storie che scegliamo di raccontare. E in questa dinamica, ogni nuova prospettiva è importante.