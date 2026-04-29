Cos'è lo "sguardo femminile", questo sguardo che ridefinisce i codici sullo schermo?

Per lungo tempo, il cinema mainstream ha ritratto le donne principalmente attraverso una lente incentrata sul desiderio maschile. Lo "sguardo femminile" è emerso per dare voce a questo sentimento... e per offrire un altro modo di raccontare storie. Più intimo, più sfumato, più corporeo.

Innanzitutto, bisogna comprendere lo "sguardo maschile".

Per comprendere il concetto, dobbiamo tornare al 1975. In quell'anno, la teorica britannica Laura Mulvey pubblicò un saggio fondamentale in cui descriveva lo "sguardo maschile": uno sguardo cinematografico che spesso pone lo spettatore in una posizione voyeuristica rispetto al corpo femminile.

In pratica, le donne appaiono spesso come oggetti da contemplare piuttosto che come personaggi a tutto tondo. Per decenni, questo modo di filmare si è diffuso a tal punto da sembrare quasi invisibile.

Che cos'è esattamente lo "sguardo femminile"?

Lo "sguardo femminile" non si limita a invertire i ruoli. Non si tratta di filmare gli uomini nello stesso modo in cui a volte sono state filmate le donne. L'idea è più sottile: adottare il punto di vista di un personaggio femminile e permettere al pubblico di vivere la sua prospettiva. La critica Iris Brey , che ha reso popolare il concetto in Francia, spiega che si tratta di "uno sguardo che abbraccia il mondo interiore di una donna: le sue emozioni, i suoi desideri, i suoi dubbi, la sua percezione del mondo".

Buone notizie: questa prospettiva non è un'esclusiva delle registe. Anche i cineasti uomini possono raggiungerla, a patto che la regia riesca a immergere completamente lo spettatore nell'esperienza vissuta dal personaggio femminile.

Un altro modo di filmare

La drammaturga americana Joey Soloway ha riassunto lo "sguardo femminile" attorno a tre dimensioni.

Innanzitutto, una macchina fotografica delle emozioni, dove i sentimenti contano tanto quanto, se non di più, della pura azione. Poi, il ritorno dello sguardo: il personaggio femminile non è più solo osservato, guarda, sceglie, reagisce, esiste pienamente. Infine, una dimensione più politica, che mette in discussione i rapporti di potere e le rappresentazioni usuali.

In sintesi, non stiamo più semplicemente filmando un corpo: stiamo filmando una persona in tutta la sua complessità.

Come riconoscerlo?

Diversi indizi possono aiutare a identificare lo "sguardo femminile" sullo schermo:

La storia è raccontata dal punto di vista di un personaggio femminile;

Le sue emozioni e il suo percorso interiore occupano un posto centrale;

il suo corpo non è ridotto a una mera decorazione visiva;

Il desiderio femminile esiste ed è importante;

Le strutture di potere tradizionali vengono messe in discussione;

Lo spettatore è invitato a sentire l'immagine piuttosto che a consumarla passivamente.

Pertanto, non si tratta di una formula fissa, bensì di un quadro interpretativo.

Film e serie che hanno lasciato il segno

Tra le opere più citate, "Ritratto della giovane in fiamme" di Céline Sciamma emerge regolarmente come punto di riferimento. Il film ritrae il desiderio, lo sguardo reciproco e l'intimità con grande delicatezza. Un altro esempio significativo è "Lezioni di piano" di Jane Campion, spesso elogiato per la sua rappresentazione del desiderio femminile e della forza interiore della sua protagonista.

Sul fronte televisivo, "The Handmaid's Tale" ha alimentato il dibattito, così come alcune produzioni più recenti che danno maggiore spazio alle prospettive femminili. Anche tra i blockbuster, film come "Wonder Woman" si sono distinti per aver presentato un'eroina forte senza ridurre il suo corpo a un mero oggetto visivo.

Perché l'argomento rimane rilevante

Sebbene il concetto stia progredendo, il settore rimane ineguale . Le donne sono ancora meno rappresentate nella regia e spesso dispongono di budget inferiori rispetto ai colleghi uomini. In altre parole: le prospettive stanno cambiando sullo schermo, ma i progressi dietro le quinte sono ancora più lenti.

Anche lo "sguardo femminile" suscita dibattito. Alcuni ricercatori sottolineano che parlare di un unico "sguardo femminile" può cancellare la diversità delle esperienze vissute: origini sociali, culture, orientamenti sessuali e identità multiple. Per questo motivo, alcuni preferiscono ora parlare di sguardi femministi, che sono più aperti e inclusivi.

In breve, lo "sguardo femminile" non è né una moda passeggera né un semplice atto di sfida. È un modo per restituire alle donne la loro profondità, i loro desideri, la loro intelligenza emotiva e il loro posto come soggetti. E con ogni film che sceglie questa strada, il nostro modo di vedere il mondo si amplia un po' di più.