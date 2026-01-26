Vestita con un abito leopardato, la figura di questa cantante sta suscitando scalpore

La star thailandese Lisa (gruppo K-pop sudcoreano Blackpink), attualmente impegnata nel suo tour "Deadline" a Tokyo, ha condiviso un esplosivo carosello di Instagram in cui i suoi outfit, tra cui una "tuta con cut-out" e un look leopardato, hanno già accumulato oltre 2 milioni di "Mi piace".

Una tuta con cut-out e dettagli metallici sorprendenti

Nelle slide del suo post intitolato "Penultima tappa qui a Tokyo! Il Giappone brilla", Lisa indossa una tuta nera con cut-out impreziosita da decorazioni a punta argentate tra le coppe e sui fianchi. L'ha abbinata a una mantella senza maniche coordinata e a stivali alti fino al ginocchio con lacci che le slanciano la silhouette, creando un look elettrizzante e rock.

Il potere del leopardo: una "sagoma animale" magnetica

Il vero pezzo forte dello show è stato il suo outfit leopardato, che ha scolpito la sua figura e ha fatto furore tra i fan. Questa stampa "selvaggia" ha esaltato la sua silhouette con una perfetta padronanza del bodycon e ha sottolineato la sua reputazione di regina indiscussa della moda di strada K-pop.

Tokyo come parco giochi della moda

Questo carosello di Instagram cattura l'essenza del tour "Deadline" in Giappone: Lisa alterna una varietà di outfit ultra-stilosi, da una tuta metallizzata a una stampa leopardata grintosa, dimostrando la sua versatilità stilistica. A 28 anni, la ragazza di "Money" conferma il suo status di icona globale, capace di trasformare ogni apparizione in un momento virale.

Lisa del gruppo K-pop sudcoreano Blackpink non si limita a cantare: impone un'estetica che ridefinisce i codici del K-pop. Dal body con punte argentate alla silhouette scolpita con stampa leopardata, trasforma Tokyo nella sua passerella personale, dimostrando che il suo stile è sensazionale tanto quanto la sua musica.