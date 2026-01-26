Search here...

A 38 anni, questa modella osa indossare un look corto sulla neve

Julia P.
@rosiehw/Instagram

Durante una vacanza sulle Alpi austriache, la modella e imprenditrice britannica Rosie Huntington-Whiteley ha posato con un abito bianco sotto un cappotto di pelliccia sintetica color crema, un cappello abbinato e morbidi stivali, sullo sfondo di montagne innevate. Il contrasto tra la sua pelle e il freddo polare ha suscitato scalpore su Instagram, ottenendo milioni di visualizzazioni.

Uno stile "après-ski"

Nel suo carosello Instagram del 9 gennaio 2026, Rosie Huntington-Whiteley posa con un completo Alo Yoga: un top a triangolo bianco minimalista, una giacca corta in lussuosa pelliccia sintetica e un soffice berretto, il tutto in piedi nella neve alta fino alle caviglie. Sbottona parzialmente la giacca per rivelare la vita, i suoi capelli biondi ondulati ricadono sulla pelliccia, sullo sfondo di chalet alpini. Questo look è tipico della sua estetica "glam minimalista".

I tifosi sono in fiamme, i preoccupati sono in allerta

I commenti traboccano di ammirazione: "Sei una dea", oppure "Come fai ad essere così perfetta sulla neve?". Molti elogiano la sua audacia e la sua silhouette post-gravidanza. Altri, invece, sono preoccupati per il freddo: "Non si congela con un vestitino così corto?" , "È così bella, ma ho freddo per lei!" , "Come fa a non avere freddo?" . Tra fascino e preoccupazione, il post non lascia nessuno indifferente e la foto continua a generare reazioni e migliaia di "Mi piace" e condivisioni.

Rosie Huntington-Whiteley reinventa lo chic invernale con un abito bianco sulla neve, dimostrando che eleganza e un tocco di brivido possono coesistere. Il suo stile divide per conquistare ancora di più.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
