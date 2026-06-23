Con un top a balze, Katy Perry opta per un look retrò ispirato ai suoi esordi.

La cantautrice americana Katy Perry non ha mai avuto paura di osare sul palco. Durante la sua esibizione al festival O Son Do Camiño in Spagna, ha optato per un look retrò e colorato, direttamente ispirato ai suoi esordi. Una scelta di stile fedele al suo carattere che ha conquistato i suoi fan.

Un top con corsetto e volant

Per questo concerto, Katy Perry ha indossato un top a balze dal taglio sofisticato. Sostenuto da una sola spallina, il top presentava una struttura simile a un corsetto che creava una silhouette scolpita, mentre delicate balze addolcivano la scollatura. Un capo d'effetto, perfettamente in linea con lo spirito teatrale degli abiti di scena della cantante.

Una gonna a pois blu e cuoricini

Per completare questo top, Katy Perry ha optato per una minigonna coordinata decorata con pois e piccoli cuoricini blu. Un motivo stravagante e giocoso che ha rafforzato l'atmosfera pop e allegra dell'intero outfit. I pois, infatti, stanno tornando prepotentemente di moda quest'estate. Stratificata e ricca di dettagli, questa gonna ha completato alla perfezione un look decisamente retrò.

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Un omaggio alle sue origini.

Questa scelta di outfit non è stata casuale. Su Instagram, Katy Perry ha rivelato che ogni sera del suo tour "OOO" indosserà abiti ispirati ai suoi esordi, in particolare al periodo del "Warped Tour" e dell'"Hello Katy Tour". È un modo per rendere omaggio ai suoi inizi alla fine degli anni 2000, quando si è fatta conoscere con il suo stile colorato e stravagante. Per i suoi fan, è un'occasione per riscoprire la vibrante estetica pop che l'ha resa famosa.

Un'artista fedele al suo mondo

Al di là di questo look, Katy Perry conferma la sua propensione per la teatralità. Fin dai suoi successi mondiali come "Roar" e "Teenage Dream", ha sempre reso la moda un elemento centrale delle sue performance, sfoggiando una moltitudine di abiti audaci e concept visivi di grande impatto. Questo ritorno alle sue radici stilistiche è quindi coerente con una carriera contraddistinta dall'audacia.

Con questo top a balze e la gonna a pois, Katy Perry fa un'apparizione retrò ma deliziosa. Ispirandosi ai suoi primi lavori, ci ricorda le sue origini pur rimanendo fedele al suo stile sgargiante. Non sorprende che questo look piacerà sicuramente ai suoi fan, che attendono sempre con impazienza le sue trasformazioni.