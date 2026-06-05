Con un abito impreziosito da dettagli argentati, Lili Reinhart illumina il red carpet.

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

La stagione dei premi regala sempre momenti di grande stile, e i Gotham Television Awards del 2026 non hanno fatto eccezione. Sul red carpet di questa cerimonia newyorkese, l'attrice americana Lili Reinhart ha fatto un'impressione straordinaria con una creazione Valentino realizzata su misura, che univa l'eleganza del vecchio mondo a un tocco di modernità.

Un abito giallo scintillante

L'attrice, diventata famosa grazie alla serie "Riverdale", ha optato per un lungo abito giallo pallido ricoperto di minuscoli e scintillanti ricami argentati che catturavano la luce da ogni angolazione. Disegnato dal direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele, l'abito presenta una morbida scollatura drappeggiata e ricami più scuri, che si aprono a ventaglio intorno alla vita in stile Art Déco. Questa meticolosa attenzione ai dettagli conferiva all'abito una qualità scultorea.

Un gioco di contrasti e fenditure

La vera sorpresa si trovava sul retro e sui lati. L'abito di Lili Reinhart creava un contrasto sorprendente con un pannello nero che risaltava sul davanti scintillante e fluttuava dietro l'attrice come un mantello. Due ampi spacchi laterali aggiungevano movimento a ogni passo, distinguendo il modello da un tipico abito da sera.

Accessori scelti con cura

Fedele all'estetica del marchio, Lili Reinhart ha impreziosito il suo outfit con i sandali Rockstud di Valentino, che hanno aggiunto un tocco rock 'n' roll a questo sofisticato ensemble. Delicati orecchini pendenti hanno completato il look senza oscurare i dettagli dell'abito. L'attrice ha portato i suoi capelli biondi naturalmente mossi con la riga in mezzo e ha optato per un trucco sobrio.

Con questa creazione Valentino su misura, Lili Reinhart ha regalato uno dei look più sorprendenti della serata. Tra sfumature di giallo, ricami a ventaglio e spacchi audaci, ha dimostrato che un abito da sera può coniugare un'eleganza senza tempo con una dichiarazione di stile creativa. Un'apparizione che rimarrà senza dubbio uno dei momenti clou della moda dei Gotham Television Awards 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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