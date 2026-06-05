Meghan Markle al centro di un dibattito sulla protezione dei minori sui social media.

Meghan Markle si trova al centro di una controversia che intreccia impegno pubblico e vita privata. Dopo aver tenuto un discorso a Ginevra sui pericoli dei social media per i bambini, la Duchessa di Sussex è stata accusata di "contraddizione" per aver condiviso online immagini dei propri figli.

Un discorso sui pericoli della tecnologia digitale

Il 17 maggio 2026, Meghan Markle ha parlato a Ginevra in occasione dell'inaugurazione del "Lost Screen Memorial", un memoriale dedicato a una cinquantina di bambini deceduti a causa dei danni legati all'uso delle tecnologie digitali. Intervenendo a margine dell'Assemblea Mondiale della Sanità, al fianco del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'ex attrice di "Suits" ha descritto l'impatto delle piattaforme online sui giovani come un problema di salute pubblica. Ha denunciato gli spazi digitali "progettati per catturare l'attenzione a tutti i costi" e ha chiesto maggiori tutele.

Una controversia riguardante le sue stesse pubblicazioni.

Poco prima di questo discorso, la Duchessa aveva pubblicato su Instagram delle foto di uno dei suoi figli. Questo gesto ha suscitato critiche e accuse di incoerenza. L'esperto di questioni reali Tom Sykes, presente a Ginevra, ha definito la mossa "incoerente", trovando contraddittorio condannare l'esposizione online dei bambini e allo stesso tempo condividere foto dei propri figli. Alcuni utenti di internet hanno fatto eco a queste critiche, mentre altri, al contrario, hanno difeso la Duchessa.

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La difesa del suo entourage

In risposta alla controversia, è intervenuto il portavoce di Meghan Markle. Parlando con la rivista Newsweek , ha ribadito che, a suo avviso , "c'è una differenza tra condividere momenti della propria vita ed esporre i propri figli al giudizio del pubblico". I collaboratori della Duchessa hanno sottolineato che "la Duchessa nasconde sistematicamente i volti dei suoi figli nei suoi post ". Lungi dall'essere "contraddittoria", questa precauzione "illustra in realtà il messaggio trasmesso a Ginevra" : i genitori possono condividere momenti familiari proteggendo al contempo l'identità, la privacy e l'impronta digitale dei propri figli.

Un dibattito con opinioni contrastanti

Questo chiarimento non ha posto fine alla discussione. Per i suoi detrattori, il semplice fatto di aver inscenato delle foto dei suoi figli, anche senza mostrarne i volti, solleva dei dubbi. Per i suoi sostenitori, al contrario, c'è "una netta differenza tra una foto di famiglia con i volti mascherati e i meccanismi delle piattaforme che lei denuncia".

Al di là del caso di Meghan Markle, questa controversia solleva un interrogativo che va oltre il mondo delle celebrità: fino a che punto i genitori possono condividere online la vita dei propri figli? Tra dichiarazioni di attivismo e scelte personali, la Duchessa di Sussex si ritrova, suo malgrado, al centro di un dibattito sociale sempre più rilevante.