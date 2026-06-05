Shakira illumina il red carpet con un abito dai dettagli fiabeschi

Mentre si avvicina uno degli eventi più attesi del 2026, la cantautrice colombiana Shakira lancia un messaggio forte e chiaro. Si è presentata radiosa e simbolica con un abito impreziosito da farfalle ricamate, un riferimento a quella che lei stessa definisce "una nuova rinascita".

Un abito a farfalla, un manifesto di rinascita.

Nella fotografia, scattata dal fotografo colombiano-americano Ruven Afanador, Shakira è sdraiata su una panca rivestita di broccato. Indossa un abito sottoveste con scollo drappeggiato, realizzato in una maglia color carne così delicata da fondersi perfettamente con la sua pelle. L'effetto traforato è impreziosito da uno spacco laterale fino alla coscia. Il fulcro del look è la cascata di farfalle multicolori sparse sul tessuto. Ricamate a mano, ogni farfalla sembra in procinto di spiccare il volo, creando un effetto trompe-l'œil.

Una scelta altamente simbolica: in molte culture, e in particolare in America Latina, la farfalla rappresenta la metamorfosi, la rinascita e la liberazione dopo un periodo di difficoltà. È difficile, quindi, non vederla come un sottile manifesto di un'artista che ritorna trasformata. Sotto l'abito, Shakira ha optato per un color carne, che offre la copertura necessaria senza compromettere l'illusione complessiva di una "seconda pelle". Il tessuto a maglia rimane traforato per tutta la sua lunghezza.

Una bellezza radiosa al servizio del messaggio

Per il suo look, Shakira ha optato per la semplicità. I suoi lunghi capelli biondo miele, che le arrivavano fino alla vita, erano acconciati con una piega liscia che metteva in risalto le sue mèches balayage a più strati. Il trucco consisteva in un rossetto color pesca opaco, un ombretto rosa pallido e un tocco di rosa luminoso sugli zigomi: un effetto leggermente abbronzato, perfettamente in linea con l'estetica generale del servizio fotografico.

Un approccio minimalista che mette in risalto l'abito e le sue farfalle. Come se Shakira volesse esprimere, in quest'immagine, sia la delicatezza del volo sia la forza di chi finalmente sa cosa significhi la libertà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shakira (@shakira)

"La vita continua": Shakira sulle prove che ha affrontato

L'immagine accompagna una lunga intervista in cui Shakira riflette sugli ultimi anni, particolarmente difficili per lei. A 49 anni, è uscita da un periodo doloroso segnato dalla fine, nel 2022, del suo matrimonio con il calciatore Gerard Piqué, dopo dodici anni insieme e due figli. È stata inoltre recentemente assolta in un caso di frode fiscale che l'aveva vista contrapposta allo Stato spagnolo per anni.

In questa intervista, confida di aver scoperto una forza che non sapeva di possedere durante queste prove. "Attraverso questi momenti difficili, ho scoperto quanto siamo tutti resilienti... La vita può essere dura, ma vale la pena viverla perché gli amici sono lì per te", riassume. E aggiunge, con disarmante chiarezza: "Quando il tuo mondo crolla, devi comunque alzarti, pagare le bollette, preparare la colazione e portare i tuoi figli a scuola. La vita deve andare avanti".

Guardando avanti a luglio 2026 e ai Mondiali

Questa apparizione arriva al momento perfetto. Shakira si sta infatti preparando a salire sul palco dell'evento più atteso dell'estate: il primissimo halftime show organizzato durante una finale di Coppa del Mondo FIFA, in programma il 19 luglio 2026. Un evento atteso da centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo, che consacrerà la cantante a una nuova fase mitica della sua carriera.

Sedici anni dopo Waka Waka, la sua hit ufficiale per i Mondiali del 2010 in Sudafrica, l'interprete del successo "Hips Don't Lie" torna al suo amore per il calcio, e questa volta per l'evento sportivo più prestigioso al mondo.

Con questo abito ricamato a farfalla, Shakira sta facendo molto più che semplicemente "posare per una copertina di moda". Sta mandando un messaggio: quello di una donna che, dopo anni di turbolenze, sta ora abbracciando un nuovo capitolo della sua vita con serenità. E sta offrendo ai suoi fan un'anteprima visiva di ciò che sta per incarnare su uno dei palcoscenici più seguiti al mondo: quello di un'artista dallo spirito libero, più ispirata che mai.