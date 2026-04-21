"Vivevo un incubo": un'attrice di Bridgerton rompe il silenzio sulla sua salute mentale.

Nota al pubblico per il suo ruolo nella serie "Bridgerton", l'attrice britannica Ruby Barker ha deciso di parlare apertamente di una realtà difficile. In un post molto personale su Instagram, ha descritto gli effetti visibili sul suo corpo della terapia per il disturbo bipolare.

"Certi giorni, mi detesto quando mi vedo allo specchio."

Ruby Barker ha condiviso un video dalla palestra, in cui si riprende su un tapis roulant mostrando una bilancia che segna 112,5 kg (240 libbre). Nella didascalia, spiega che questo peso è il risultato diretto di otto mesi di terapia farmacologica per il suo disturbo bipolare, definendo questo cambiamento fisico "aumento di peso dovuto alla terapia". "Molti di voi conoscono la mia storia e le battaglie che ho combattuto vivendo con il disturbo bipolare. Questo è il risultato fisico di otto mesi di trattamento e, onestamente, porta con sé una nuova sfida mentale", ha scritto.

L'attrice non ha cercato di minimizzare la difficoltà del suo percorso. Ha confessato che in certi giorni "odiava" guardarsi allo specchio, intrappolata in una spirale di confronti con il suo corpo di prima o con quello degli altri. "Può sembrare un vero incubo, e non scompare da un giorno all'altro", ha ammesso, prima di esortare le persone ad avere pazienza con se stesse. Ha anche ringraziato il suo compagno, Oliver, per il sostegno ricevuto durante questo percorso.

#foryoupage #perdipeso #aumentodipeso #ilmioviaggio ♬ suono originale - Ruby Barker @rubybarkeractress Una cosa di cui non si parla abbastanza è quanto sia difficile affrontare l'aumento di peso dovuto a cure mediche. Beh... eccomi qui. Molti di voi conoscono la mia storia e le battaglie che ho affrontato vivendo con il disturbo bipolare. Questo è il risultato fisico di otto mesi di trattamento e, onestamente, ha portato con sé una nuova sfida mentale. Evviva 🙃 Sto facendo quello che posso e sono grata di avere Oliver al mio fianco in questo percorso. Vi prego di augurarmi buona fortuna, perché non è facile. Capisco davvero chiunque stia lottando con il proprio peso: il confronto, lo specchio, il costante rumore mentale. Certi giorni detesto quello che vedo e non riesco a smettere di confrontarmi con me stessa del passato o con gli altri. Può sembrare un incubo a occhi aperti e non si risolve da un giorno all'altro. Ma, nota positiva: oggi è il mio quarto giorno senza svapo e ne sento già i benefici a livello cardiovascolare. Un passo alla volta. #fyp

Due episodi psicotici da quando è morto Bridgerton

Ruby Barker aveva già rotto il silenzio nel 2022, rivelando di aver avuto due episodi psicotici, il primo subito dopo le riprese della prima stagione di "Bridgerton". "Ho avuto difficoltà da quando ho finito Bridgerton, questa è la verità. Stavo davvero male. Sono stata in ospedale", disse all'epoca. Le fu successivamente diagnosticato un disturbo bipolare, che descrisse come "una rabbia interiore alimentata da un trauma intergenerazionale".

Netflix e Shondaland nel mirino

Mentre nel 2022 aveva ringraziato Netflix per averle "salvato la vita" scegliendola per un ruolo, Ruby Barker ha poi cambiato idea. In un podcast dell'Università di Oxford, ha accusato la piattaforma di streaming e la casa di produzione Shondaland di non averla mai contattata dopo i suoi crolli nervosi.

Ha inoltre sottolineato il doloroso paradosso di interpretare un personaggio emarginato e isolato – Marina Thompson – mentre lei stessa si sentiva abbandonata dietro le quinte. "Quando sono stata ricoverata in ospedale una settimana dopo la fine delle riprese della prima stagione, la cosa è stata tenuta segreta e nascosta perché la serie stava per andare in onda", ha confidato.

@pagesix L'attrice Ruby Barker, star di "Bridgerton", ha attaccato Netflix e Shondaland dopo aver affermato di aver subito "due episodi psicotici" durante le riprese della serie. Link in bio per i dettagli. ♬ audio originale - Page Six

Nonostante la natura straziante della sua storia, Ruby Barker ha concluso il suo post con una nota di speranza. Ha menzionato di essere al suo "quarto giorno senza svapare" e di aver "riscontrato miglioramenti nella sua resistenza cardiovascolare". "Un passo alla volta", ha concluso. Nei commenti, i suoi follower le hanno offerto un sostegno travolgente, ringraziandola per aver aperto un dialogo sugli effetti collaterali spesso trascurati dei farmaci psichiatrici.