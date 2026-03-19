"Questi pantaloni non sono fatti per questo": l'outfit da sci di questa influencer scatena un dibattito

Sulle piste innevate, l'abbigliamento è generalmente studiato per coniugare calore e prestazioni tecniche. Occasionalmente, tuttavia, alcuni look sfidano queste norme consolidate. È il caso della personalità televisiva franco-svizzera-algerina Nabilla Benattia, il cui completo da sci, recentemente condiviso sui social media, ha subito suscitato reazioni online.

Un completo che rompe con gli standard dello sci

Durante il suo soggiorno in montagna, Nabilla è apparsa con pantaloni effetto pelle verniciata abbinati a stivali foderati di pelliccia, una scelta estetica che contrasta nettamente con l'abbigliamento solitamente indossato sulle piste. L'abbigliamento da sci è generalmente progettato per soddisfare esigenze specifiche: isolamento termico, impermeabilità, traspirabilità e libertà di movimento. I pantaloni effetto pelle verniciata, pur essendo di tendenza in un contesto urbano, non sono specificamente adatti a queste condizioni.

Questo contrasto tra moda e funzionalità ha immediatamente attirato l'attenzione. Sui social media, diversi utenti hanno sottolineato l'aspetto "poco pratico" dell'outfit, alcuni ritenendo "che non soddisfi i requisiti di un'attività sportiva come lo sci".

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Tra estetica e funzionalità: un dibattito ricorrente

La controversia che circonda questo abbigliamento non è semplicemente una questione di gusto. Mette in luce un dibattito più ampio: il ruolo della moda negli ambienti tecnici. Da un lato, c'è chi difende la "libertà di vestirsi" e plaude a "un approccio allo sci più creativo e stilizzato", soprattutto in un contesto in cui le località sciistiche stanno diventando anche luoghi per ostentare la propria immagine sui social media.

D'altro canto, alcune voci ci ricordano che "l'attrezzatura da montagna non è solo un accessorio di moda". Risponde a esigenze essenziali di sicurezza e comfort. Un abbigliamento inadeguato può diventare rapidamente scomodo, o addirittura problematico in condizioni meteorologiche avverse. Questo tipo di discussione non è nuova. Da diversi anni ormai, il confine tra abbigliamento tecnico e articoli di moda si sta assottigliando.

Il ruolo amplificatore dei social network

Il motivo per cui questo outfit ha suscitato così tante reazioni è anche dovuto al suo ampio utilizzo sui social media. I post delle celebrità con milioni di follower spesso generano dibattiti rapidi e talvolta polarizzati. Nel caso di Nabilla, i commenti si sono moltiplicati, spaziando dalle critiche al sostegno.

Alcuni utenti di internet hanno scherzato sull'"inopportunità di indossare quei pantaloni sulle piste da sci", mentre altri hanno difeso "una scelta più orientata all'immagine che alla prestazione atletica". I social media giocano un ruolo chiave in questo contesto: trasformano un abbigliamento personale in oggetto di discussione collettiva, ma questi scambi non dovrebbero sfociare in giudizi sul corpo o sullo stile altrui; ognuno può semplicemente condividere la propria opinione senza imporre standard.

In definitiva, questo caso illustra come moda e funzionalità possano coesistere, ma anche entrare in conflitto a seconda del contesto. Ci ricorda che le scelte di abbigliamento sono principalmente una questione di libertà individuale e che le discussioni che ne derivano trarrebbero beneficio se si concentrassero sull'adeguatezza dell'abbigliamento all'attività piuttosto che su giudizi personali.