Al Met Gala, la modella curvy Ashley Graham ha fatto scalpore

Ogni look del Met Gala lascia il segno sulla serata a modo suo. L'abito di Ashley Graham di quest'anno, il 2026, ne è un esempio lampante: un vestito interamente cucito direttamente sul suo corpo, ispirato alla pelle di serpente, che ha aperto la serata con una rara precisione artistica.

Hostess e prima persona ad arrivare sul tappeto rosso

Ashley Graham è stata una delle prime celebrità a salire i gradini del Metropolitan Museum of Art nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2026, in qualità di co-conduttrice della diretta streaming del Vogue Met Gala, insieme all'attrice, DJ e conduttrice radiofonica La La Anthony e alla modella e attrice britannica Cara Delevingne. Ha sfoggiato un'eleganza disinvolta e un outfit che ha immediatamente dato il tono alla serata.

Un abito cucito direttamente sulla pelle

L'abito indossato da Ashley Graham era firmato Dimitra Petsa, la fondatrice greca di Di Petsa, un marchio noto per i suoi abiti effetto "bagnato". L'abito, con le sue tonalità color carne e i dettagli in rete intrecciata, si ispirava alle squame di serpente: una seconda pelle nel vero senso della parola. Il team ha cucito l'intero abito direttamente sul corpo di Ashley Graham prima che sfilasse sul red carpet.

La stilista ha dichiarato a Vogue: "Ho sempre ammirato Ashley per la sua intelligenza e bellezza, ed è un sogno poterla vestire per un'occasione così importante". Questa è anche la prima volta che una creazione di Di Petsa viene indossata al Met Gala.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Un omaggio agli artigiani del museo.

Secondo Vogue, il look di Ashley Graham era un omaggio agli artisti che hanno dedicato la loro vita e le loro mani alla creazione delle sculture esposte nel museo. Questo messaggio era in linea con il tema del 2026, "Costume Art", ovvero l'idea che l'abbigliamento possa essere prezioso, elaborato e significativo quanto un'opera d'arte. L'abito presentava uno scollo a V, dettagli in rete intrecciata e un lungo strascico, una replica quasi esatta di un modello presentato alla sfilata Autunno/Inverno 2026 di Di Petsa.

Accessori, fino alle dita

Ashley Graham indossava décolleté di Gianvito Rossi e una serie di orecchini di diamanti di Zales. Il dettaglio più sorprendente: una manicure cromata con riflessi argentati, con le punte delle dita immerse in metallo argentato, un effetto unico che estendeva il look scolpito fino alle estremità. Il suo trucco, realizzato da Jimmy Stam, puntava su un aspetto naturale – ciglia finte e rossetto rosa – mentre i suoi capelli castani erano acconciati con un effetto bagnato e tirato indietro.

Sei apparizioni al Met Gala

Questa è stata la sesta apparizione di Ashley Graham al Met Gala. Nel 2025, ha indossato un abito di lana a righe di BOSS ispirato alla moda maschile degli anni '90. Nel 2024, ha sfoggiato un abito di Ludovic de Saint Sernin che ha richiesto oltre 500 ore di lavoro. Ogni anno, ribadisce che la moda può e deve essere adatta a tutti i tipi di corporatura, e che il museo più grande del mondo non fa eccezione.

Un abito cucito direttamente sulla pelle, dita cromate e una presenza in prima fila fin dall'apertura del red carpet: Ashley Graham ha dimostrato ancora una volta di non essere semplicemente invitata al Met Gala, ma di esserne parte integrante.