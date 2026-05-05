Blake Lively incanta al Met Gala con uno spettacolare abito di 4 metri.

L'attrice e modella americana Blake Lively non partecipava al Met Gala dal 2022. Quando è riapparsa sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2026, lo ha fatto con un abito che valeva ampiamente i 4 anni di attesa, e con uno strascico di 4 metri.

Un abito Versace d'archivio del 2006

Blake Lively ha co-presieduto il Met Gala nel 2022, indossando un abito Versace che si trasformava in diretta sul red carpet, diventando uno dei momenti più memorabili nella storia recente dell'evento. Quest'anno, ha fatto il suo grande ritorno dopo quattro anni di assenza, indossando un abito Atelier Versace della collezione Primavera 2006, un pezzo d'archivio selezionato e approvato personalmente da Donatella Versace.

Blake ha dichiarato a Vogue: "Blake ha vissuto tanti momenti iconici con Versace al Met, e stasera non fa eccezione". L'abito color pastello, ispirato ai dipinti rococò veneziani del XVIII secolo, presentava un corpetto drappeggiato ricamato con pietre preziose in una sfumatura di tonalità delicate, diverse sporgenze scultoree sui fianchi che evocavano le forme degli interni delle chiese barocche e uno strascico di 4 metri.

BLAKE LIVELY AL MET GALA pic.twitter.com/xdwptIv6OO – Anni 2000 (@PopCulture2000s) 5 maggio 2026

"L'abbigliamento è una tela"

Intervistata da Vogue sul red carpet, Blake Lively ha spiegato la sua scelta: "Dato che il tema è incentrato sull'arte, volevo indossare un capo d'archivio. Un abito è davvero una tela e racconta una storia. Poter scegliere un pezzo che ha una sua storia e ha resistito alla prova del tempo è stato speciale". Ha anche descritto l'abito come un'immagine che ricordava "un'alba e un tramonto" allo stesso tempo.

La borsa "più personale" della serata

Oltre all'abito, è stato un accessorio discreto a commuovere maggiormente: una pochette personalizzata di Judith Leiber Couture, i cui quattro lati erano ornati dai disegni di ciascuno dei suoi quattro figli. Un contrappunto intimo e toccante alla magnificenza del resto dell'abito, a ricordare che anche sul red carpet più prestigioso del mondo, ciò che conta di più è la famiglia.

Accessori che si abbinano alla qualità della stanza

Blake Lively ha completato il suo look con scarpe Christian Louboutin, gioielli Lorraine Schwartz e i capelli acconciati in morbide onde in stile vecchia Hollywood che le ricadevano sulle spalle. Il suo trucco, con riflessi bronzati californiani e un eyeliner discreto, bilanciava la grandiosità barocca dell'abito senza mai cercare di sovrastarla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

La storia di Versace al Met continua.

Questo abito del 2026 è finalmente parte di una saga Versace-Lively che si estende per oltre un decennio di Met Gala: l'abito a sirena dorato con piume blu del 2017, l'abito bordeaux ricamato "Heavenly Bodies" del 2018, l'abito Statua della Libertà del 2022 e ora questo abito Rococò color pastello con uno strascico di 4 metri. Ogni anno, un nuovo capitolo della stessa storia.

Quattro anni di assenza, uno strascico di quattro metri, quattro disegni di bambini su una pochette: Blake Lively ha così realizzato un ritorno che ha saputo coniugare spettacolo e intimità con rara precisione. Esattamente come ci aspettavamo.