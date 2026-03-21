"Ho cambiato il mio stile di vita": questa celebrità britannica di 60 anni posa con orgoglio e parla della menopausa.

Nel giorno del suo compleanno, la giornalista, attivista e imprenditrice britannica Meg Mathews ha attirato l'attenzione condividendo le sue riflessioni sulla menopausa. Attraverso il suo racconto personale, fa luce su un argomento ancora troppo spesso avvolto nel silenzio.

Un traguardo simbolico celebrato pubblicamente

Per festeggiare il suo sessantesimo compleanno, Meg Mathews ha organizzato una festa al Langham Hotel di Londra, circondata da amici e familiari, tra cui la figlia Anaïs Gallagher. Nota per il suo ruolo nella scena Britpop e come ex moglie del cantautore britannico Noel Gallagher, Anaïs ha fatto una presenza di rilievo. Tra gli ospiti figuravano anche diverse altre celebrità, tra cui l'attrice britannica Sadie Frost e il comico e presentatore televisivo e radiofonico britannico Alan Carr, a sottolineare l'importanza di questo evento festoso e simbolico.

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Una discussione aperta sulla menopausa

Oltre a questa celebrazione, Meg Mathews si è distinta negli ultimi anni per la sua disponibilità a parlare apertamente della menopausa. In un'intervista , ha spiegato di non aver capito subito cosa le stesse succedendo. Inizialmente pensava di soffrire di un'altra patologia, prima di identificare i sintomi legati a questa transizione ormonale. Ha menzionato in particolare un senso di isolamento, dovuto alla mancanza di informazioni disponibili all'epoca. Un'esperienza condivisa da molte donne, secondo gli esperti di salute.

Una migliore comprensione di una fase ancora tabù

Di fronte a queste sfide, Meg Mathews spiega di aver profondamente cambiato il suo stile di vita. Ora adotta una routine incentrata sul benessere fisico e mentale. Vivendo in Cornovaglia, predilige anche uno stile di vita a contatto con la natura, con attività all'aria aperta come nuotare in mare. Questo riequilibrio fa parte di un approccio globale volto a gestire al meglio gli effetti della menopausa.

La menopausa rimane un argomento raramente discusso pubblicamente, nonostante il suo impatto sulla vita di molte donne. I sintomi possono variare considerevolmente: disturbi del sonno, sbalzi d'umore, affaticamento e cambiamenti fisici. Condividendo la sua esperienza, Meg Mathews contribuisce a dare maggiore visibilità a questa fase della vita e a promuovere una migliore comprensione. La sua storia mette inoltre in luce l'importanza dell'informazione e del supporto, spesso ritenuti insufficienti da chi ne è affetto.

Meg Mathews incarna quindi un approccio deciso all'invecchiamento e alle trasformazioni del corpo. Condividendo la sua esperienza con la menopausa, contribuisce a cambiare le percezioni e a incoraggiare un dialogo più aperto sulla salute delle donne.