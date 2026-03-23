"Una principessa": l'attrice Chase Infiniti fa girare la testa con un abito a balze

L'attrice americana Chase Infiniti sembrava una vera principessa in un sontuoso abito indaco a balze per l'inaugurazione del festival Series Mania a Lille, in Francia.

Un abito da principessa moderno

Per sfilare sul red carpet a Lille il 20 marzo, l'attrice ha scelto una creazione blu indaco intenso, interamente realizzata su misura da Louis Vuitton. Il lussuoso abito in raso presentava una romantica scollatura a balze, un corpetto plissettato a più strati e, soprattutto, un'ampia gonna a panier che si allargava come un abito da ballo reale. Ogni movimento creava un effetto a cascata di tessuto, accentuando il suo fascino da principessa contemporanea. I fan l'hanno adorato: "Una principessa" o "Il viola è il tuo colore".

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Stile minimalista, massimo impatto.

In qualità di nuova ambasciatrice di un marchio di lusso, Chase Infiniti ha lasciato che fosse l'abito a parlare da sé. Ha completato il suo look con un semplice girocollo a motivo floreale che le fasciava la scollatura senza sovrastare l'abito. I capelli erano raccolti in un'elegante acconciatura, che richiamava il sofisticato trucco sfoggiato agli Oscar, mentre un make-up fresco e luminoso esaltava l'incarnato, con un rossetto rosso rosato che si abbinava delicatamente al blu intenso dell'abito.

Dal suo ruolo di svolta come Willa nel film premio Oscar "One Battle After Another", l'attrice americana Chase Infiniti ha sfoggiato costantemente look spettacolari: dopo il suo abito color lavanda a cascata agli Oscar, questo modello indaco ha consolidato il suo status di "nuova regina del red carpet". La sua collaborazione con il marchio di lusso Louis Vuitton, dalla cerimonia degli Oscar al festival Series Mania, l'ha già consacrata tra le ambasciatrici di moda più in vista del momento.