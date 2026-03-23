"Una principessa": l'attrice Chase Infiniti fa girare la testa con un abito a balze

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

L'attrice americana Chase Infiniti sembrava una vera principessa in un sontuoso abito indaco a balze per l'inaugurazione del festival Series Mania a Lille, in Francia.

Un abito da principessa moderno

Per sfilare sul red carpet a Lille il 20 marzo, l'attrice ha scelto una creazione blu indaco intenso, interamente realizzata su misura da Louis Vuitton. Il lussuoso abito in raso presentava una romantica scollatura a balze, un corpetto plissettato a più strati e, soprattutto, un'ampia gonna a panier che si allargava come un abito da ballo reale. Ogni movimento creava un effetto a cascata di tessuto, accentuando il suo fascino da principessa contemporanea. I fan l'hanno adorato: "Una principessa" o "Il viola è il tuo colore".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Thomas Floyd (@thomasfloyd.pro)

Stile minimalista, massimo impatto.

In qualità di nuova ambasciatrice di un marchio di lusso, Chase Infiniti ha lasciato che fosse l'abito a parlare da sé. Ha completato il suo look con un semplice girocollo a motivo floreale che le fasciava la scollatura senza sovrastare l'abito. I capelli erano raccolti in un'elegante acconciatura, che richiamava il sofisticato trucco sfoggiato agli Oscar, mentre un make-up fresco e luminoso esaltava l'incarnato, con un rossetto rosso rosato che si abbinava delicatamente al blu intenso dell'abito.

Dal suo ruolo di svolta come Willa nel film premio Oscar "One Battle After Another", l'attrice americana Chase Infiniti ha sfoggiato costantemente look spettacolari: dopo il suo abito color lavanda a cascata agli Oscar, questo modello indaco ha consolidato il suo status di "nuova regina del red carpet". La sua collaborazione con il marchio di lusso Louis Vuitton, dalla cerimonia degli Oscar al festival Series Mania, l'ha già consacrata tra le ambasciatrici di moda più in vista del momento.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Ho cambiato il mio stile di vita": questa celebrità britannica di 60 anni posa con orgoglio e parla della menopausa.
Article suivant
"Non odio i bambini": accusato di essere "irrispettoso", Chappell Roan si sfoga.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Quest'attrice racconta la sua battaglia contro la dipendenza e cosa l'ha aiutata a superarla.

Nota per i suoi ruoli memorabili in televisione e al cinema, Natasha Lyonne ha parlato apertamente del suo...

Sulla sabbia, Dua Lipa condivide un momento tenero con il suo fidanzato

La cantautrice britannica Dua Lipa ha infiammato Instagram con una carrellata di foto affettuose scattate in spiaggia con...

"Non odio i bambini": accusato di essere "irrispettoso", Chappell Roan si sfoga.

La cantautrice americana Chappell Roan ha voluto chiarire la situazione spiegando di non odiare i bambini né i...

"Ho cambiato il mio stile di vita": questa celebrità britannica di 60 anni posa con orgoglio e parla della menopausa.

Nel giorno del suo compleanno, la giornalista, attivista e imprenditrice britannica Meg Mathews ha attirato l'attenzione condividendo le...

Dopo aver annunciato la diagnosi di cancro, quest'attrice americana ha scelto di mostrare la realtà del suo corpo.

Dopo diversi mesi di lotta contro il cancro, l'attrice americana Nicole Elizabeth Eggert ha scelto di rivelare una...

A bordo piscina, questa giocatrice di basket impressiona con i suoi addominali scolpiti.

La cestista americana Cameron Brink ha impressionato gli utenti di internet a bordo piscina sfoggiando i suoi addominali...