"Ancora più bella con l'età": Cindy Crawford reinventa l'abbigliamento da spiaggia con eleganza.

Julia P.
@meaningfulbeauty / Instagram

La supermodella americana Cindy Crawford è una delle figure più ammirate nel mondo della moda. In una nuova foto diffusa dal suo marchio di cosmetici, posa languidamente al sole, in una scena a metà tra uno scatto spontaneo e un red carpet. E il risultato, prevedibilmente, è universalmente acclamato.

Un omaggio agli anni '90

Nella fotografia, Cindy Crawford posa con noncuranza, seduta su una poltrona di legno con i piedi appoggiati su un tavolo da esterno. Indossa un costume intero nero con una profonda scollatura, impreziosito da una scintillante collana tennis di diamanti. Ai piedi porta sandali neri con il tacco. Un accappatoio bianco di spugna le ricade sulle spalle con studiata noncuranza.

Il richiamo agli anni '90 non si ferma qui. Cindy Crawford sfoggia una voluminosa acconciatura, un paio di occhiali da sole neri a occhi di gatto e tiene in mano un libro di Claudia Schiffer dedicato alla fotografia di moda di quel decennio. Tutto il suo stile, quindi, abbraccia pienamente il ritorno al suo periodo d'oro.

Gli utenti di Internet sono unanimi

I commenti sotto la foto sono sorprendentemente unanimi. Gli utenti di internet lodano non solo la bellezza dell'immagine, ma anche – e soprattutto – il modo in cui Cindy Crawford sta invecchiando con tanta grazia. "Ancora più bella con l'età", scrive uno. "La prova che la bellezza non ha età", aggiunge un altro. Questa ondata di ammirazione, in un'epoca di estetica ipercorretta, si configura come una potente piattaforma per accettare lo scorrere del tempo.

Con questa foto, la modella Cindy Crawford ci ricorda che a 60 anni l'eleganza non ha scadenza, nel caso qualcuno ne dubitasse ancora.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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