La modella Emily Ratajkowski festeggia il suo 35° compleanno con un abito rosso con ritagli.

Léa Michel
@emrata / Instagram

La modella, attrice e scrittrice americana Emily Ratajkowski, che ha festeggiato il suo compleanno il 7 giugno 2026, ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate durante la serata. Al centro dell'attenzione c'era un abito midi rosso impreziosito da intagli a forma di scala, che ha subito scatenato discussioni.

Un abito rosso con ritagli a forma di scala metallica

Nelle immagini condivise, Emily Ratajkowski appare con un abito midi rosso intenso, aderente alla sua figura. Il dettaglio che rende il capo particolarmente sorprendente è un motivo a griglia metallica posizionato al centro del busto, che crea una serie di intagli orizzontali a forma di scala. Questo elaborato indumento, quasi scultoreo, trasforma la silhouette in una vera e propria dichiarazione di haute couture.

Il rosso scelto è altrettanto chic. Saturato, profondo, quasi cinematografico, contrasta nettamente con l'abbronzatura di Emily Ratajkowski e cattura la luce da ogni angolazione. Una tonalità che ricorda gli abiti indossati dalle star italiane degli anni '50 – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – e si adatta perfettamente all'estetica di una festa di compleanno concepita come un evento davvero speciale.

Décolleté con stampa animalier in contrasto

A completare il look: un paio di décolleté con tacco a spillo in stampa animalier bianca e nera. Una scelta di moda che spezza la purezza del monocromo rosso e aggiunge un tocco di audacia stilistica all'outfit. Per i capelli, Emily Ratajkowski ha optato per la semplicità assoluta. I suoi lunghi capelli castani sono lasciati sciolti, con un effetto volutamente spettinato che conferisce un'aria decisamente rilassata all'intero look. Anche per il trucco, vale lo stesso approccio minimalista: un incarnato fresco, sopracciglia definite e labbra tinte di un rosso intenso. La palette di colori è perfettamente coordinata.

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Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Un'atmosfera sicura e libera

Al di là dell'outfit, è l'atmosfera generale della giostra a spiccare davvero. Emily Ratajkowski posa in varie situazioni – con un bicchiere in mano, o mentre chiacchiera con le amiche – in un contesto decisamente festoso. Le sue amiche e conoscenti famose non si sono certo lasciate sfuggire l'occasione. Nei commenti sotto il post, la modella russa Irina Shayk ha scritto: "Ci è piaciuto tantissimo festeggiarti ieri sera, mia regina". L'attrice, cantante e modella messicana Eiza González ha semplicemente aggiunto : "Buon compleanno, ragazza dei sogni". È la dimostrazione di quanto l'industria della moda e del cinema americana rimanga un mondo di solidarietà femminile.

Con questo abito rosso con cut-out, Emily Ratajkowski offre una dimostrazione particolarmente magistrale. E a soli 35 anni, conferma di entrare in questo nuovo decennio con la stessa audacia stilistica che ha coltivato fin dal suo debutto, ora unita a una spiccata consapevolezza politica.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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