Con un abito nero senza spalline, questa atleta americana cattura lo sguardo

Julia P.
@jordanchiles / Instagram

Con un elegante abito senza spalline di velluto nero, la ginnasta artistica americana Jordan Chiles ha catturato l'attenzione di tutti al Gala per la Salute Materna di Los Angeles.

Un modello a colonna in velluto ultra-sofisticato

Jordan Chiles ha optato per un lungo abito nero a tubino in velluto liscio e lucido. Il top senza spalline metteva in risalto le sue spalle e le braccia tatuate, mentre la silhouette a colonna enfatizzava la vita e le gambe. Con unghie lunghe nere e un trucco smokey eye con labbra color malva, irradiava un'eleganza decisa sullo sfondo blu.

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Un evento di beneficenza a Beverly Hills

Questo look è stato immortalato il 18 marzo 2026 al Jhpiego Maternal Health Gala presso il Beverly Hills Hotel, un evento di gala a sostegno della salute materna a livello globale. Tra le star presenti, come l'attrice e produttrice americana Gabrielle Union e l'attrice americana Tia Mowry, Jordan Chiles si è distinta per la sua eleganza, da atleta a icona di stile, dopo la sua trionfale vittoria della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

In breve, Jordan Chiles eccelle sul red carpet: un simbolico abito argentato con cut-out al TIME Women of the Year 2026, o un abito nero al Gala Ebony Power 100. Questo abito di velluto nero conferma il suo talento nel fondere forza atletica e haute couture, affascinando fan e fotografi.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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