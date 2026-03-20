A 56 anni, Jennifer Lopez sfoggia un look sorprendente a Las Vegas.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

La cantante, attrice, produttrice e imprenditrice americana Jennifer Lopez fa un'apparizione sorprendente a Las Vegas dopo il suo spettacolo, posando su un divano con un microfono in mano, indossando un abito asimmetrico a maniche lunghe con dettagli drappeggiati.

Un mini abito effetto seconda pelle

Jennifer Lopez ha sfoggiato un look post-concerto grintoso: un miniabito color nude con maniche lunghe e fluide, drappeggi delicati e un inserto di tessuto che scendeva a cascata dai fianchi. Lontano da un semplice e sobrio beige, questo capo massimizza l'effetto "pelle", mettendo in risalto le sue curve senza inutili fronzoli. Pubblicata su Instagram con la didascalia "Quando lo spettacolo finisce ma la musica continua... #SaveMeTonight", questa foto cattura l'energia di un'instancabile J.Lo.

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Accessori minimalisti

Ai piedi, delle décolleté con la punta aperta lasciano intravedere un po' di pelle, mentre dei piccoli orecchini a cerchio d'argento aggiungono un tocco discreto. I suoi capelli ricadono in morbidi ricci, incorniciando un trucco vibrante: ombretto rosa acceso e labbra color bordeaux intenso, per un contrasto pop che dona energia all'intero look.

Questo look fa parte della sua residency "The JLo Show Live" al Colosseum del Caesars Palace, rilanciata a marzo 2026 dopo il successo di fine 2025. Jennifer Lopez dimostra di aver definitivamente padroneggiato l'arte di mixare tendenza ed eleganza, anche dopo la chiusura di un concerto esplosivo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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