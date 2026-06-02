Il matrimonio di Dua Lipa: la cantante fa sciogliere il cuore dei suoi fan con nuove foto.

La cantautrice britannica Dua Lipa ha aperto le porte al suo matrimonio. Ha condiviso le prime immagini delle nozze con l'attore britannico Callum Turner, che si celebreranno il 31 maggio 2026, sul suo account Instagram. Le foto hanno subito commosso i suoi milioni di follower.

Foto cariche di emozioni

La pubblicazione, in parte in bianco e nero, rivela alcuni dei momenti salienti della giornata. In una foto, gli sposi attendono affettuosamente su una panchina del municipio. In un'altra, scendono le scale dell'edificio mano nella mano e sorridenti, sotto una pioggia di petali lanciati dai loro cari. Un terzo scatto li ritrae abbracciati, con il cappello a tesa larga della sposa, Dua Lipa, che cela delicatamente i loro volti. Un dettaglio romantico: Dua Lipa teneva in mano un bouquet di papaveri islandesi dalle tonalità delicate.

Un abito da sposa

Per l'occasione, Dua Lipa ha optato per un abito haute couture su misura, disegnato dal suo direttore creativo, Daniel Roseberry. Lontano dal tradizionale abito da sposa, ha scelto un completo color avorio composto da una giacca aderente e una gonna asimmetrica. Il look è stato completato da uno spettacolare cappello a tesa larga, guanti bianchi e décolleté a punta abbinate. Al suo fianco, Callum Turner ha scelto un'eleganza sobria, indossando un abito blu navy e una cravatta della stessa tonalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)

Un matrimonio civile

Secondo quanto riportato dalla stampa , la coppia si è sposata il 31 maggio 2026 – data confermata dalla stessa Dua Lipa nella didascalia del suo post su Instagram – con una cerimonia civile presso l'Old Marylebone Town Hall di Londra. L'evento si è svolto in forma privata, alla presenza dei soli familiari e amici più stretti. Dua Lipa e Callum Turner, la cui relazione è diventata pubblica all'inizio del 2024, si erano fidanzati prima di ufficializzare il loro impegno nel 2025.

Condividendo queste immagini, Dua Lipa offre ai suoi fan uno sguardo raro e toccante su un momento intimo. Tra eleganza d'alta moda, un'ambientazione solenne e un'emozione condivisa, questo matrimonio segna un nuovo capitolo personale per una delle artiste più seguite della sua generazione.