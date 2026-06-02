A 44 anni, Serena Williams annuncia il suo grande ritorno al tennis.

Si tratta di uno degli annunci sportivi più importanti dell'anno. A 44 anni, Serena Williams ha confermato il suo attesissimo ritorno alle competizioni, quasi quattro anni dopo aver lasciato i campi agli US Open del 2022. La leggenda americana, che ha condiviso la notizia in un video pubblicato sul social network X, tornerà a giocare all'inizio di giugno 2026. La WTA ha accolto con favore la notizia, celebrando il ritorno di una delle più grandi giocatrici della storia.

Ritorno al Queen's Club, nel doppio

Serena Williams farà il suo ritorno all'HSBC Championships, torneo WTA 500 che si terrà sull'erba del Queen's Club di Londra dall'8 al 14 giugno 2026. Invitata tramite wild card, l'americana gareggerà nel tabellone di doppio. Secondo Yahoo Sports, farà coppia con la giovane canadese Victoria Mboko, anche se gli organizzatori non hanno ancora annunciato ufficialmente la sua compagna. "Il Queen's Club è il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo", ha dichiarato Serena Williams, ricordando il suo affetto per l'erba, la superficie su cui ha vissuto alcuni dei momenti più belli della sua carriera.

Le buone notizie si diffondono velocemente. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) 1 giugno 2026

Una leggenda del tennis

Serena Williams, ex numero uno al mondo per 319 settimane, vanta 73 titoli in singolare, tra cui 23 titoli del Grande Slam, un record per le donne nell'Era Open. Aggiungendo i titoli di doppio e doppio misto, ha un totale di 39 titoli major. Quattro volte medaglia d'oro olimpica, Serena Williams rimane l'unica giocatrice ad aver realizzato il Grande Slam in carriera sia in singolare che in doppio. È anche l'atleta donna più pagata della storia.

Verso un ritorno a Wimbledon?

Questo ritorno non è casuale in termini di tempistica. Il torneo del Queen's Club serve tradizionalmente da preparazione per Wimbledon, che inizia poche settimane dopo. Ed è proprio su questi campi in erba londinesi che Serena Williams ha vinto sette titoli in singolare.

Al momento, Serena Williams non ha specificato se intende partecipare al torneo del Grande Slam britannico. Diversi segnali, tuttavia, lasciavano presagire un suo ritorno, come ad esempio la sua reiscrizione, avvenuta alcuni mesi fa, al programma antidoping del circuito.

Tornata alle competizioni a 44 anni, Serena Williams si appresta a vivere uno dei momenti più attesi della stagione. Pur affrontando questo ritorno con cautela, dedicandosi al doppio e senza obiettivi specifici oltre al Queen's Club, la sua sola presenza è già sufficiente a infiammare il mondo del tennis. Tutto è pronto per Londra, a partire dall'8 giugno.

