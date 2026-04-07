A bordo piscina, Kylie Jenner riporta in auge una tendenza degli anni 2000.

Rilassandosi a bordo piscina baciata dal sole, Kylie Jenner continua a esercitare la sua influenza sulle tendenze. In una serie di foto condivise su Instagram, appare immersa in un lussureggiante scenario verde, tra lettini in legno chiaro e acque turchesi, sfoggiando un look estivo che cattura immediatamente l'attenzione: una delicata catena in vita, direttamente ispirata all'estetica degli anni 2000.

La catena in vita, simbolo di moda degli anni 2000

Già onnipresente sulle passerelle e sui social media, lo stile Y2K conferma il suo ritorno, e Kylie Jenner ne propone qui una versione moderna e minimalista. Abbinata a jeans bianchi leggermente sbottonati e a un top floreale trasparente, la catena accentua la silhouette aggiungendo un tocco gioiello discreto, segno distintivo di questo decennio caratterizzato da una moda ricca di accessori.

Accessorio chiave dei primi anni 2000, la catenina per l'ombelico faceva parte di una tendenza che esaltava le silhouette accentuate dai gioielli per il corpo. Resa popolare all'epoca da numerose celebrità e icone pop, sta tornando di moda nel 2026 in una versione più raffinata, adattata ai canoni estetici attuali.

Nella foto pubblicata da Kylie Jenner, la delicata catenina è discreta ma struttura l'intero look. Questo tipo di gioiello, spesso indossato basso sui fianchi, evoca immediatamente l'estetica degli anni 2000, caratterizzata da jeans a vita bassa, tessuti trasparenti e sovrapposizioni leggere. Questo revival fa parte di una tendenza più ampia che vede la moda dei primi anni 2000 riapparire nelle collezioni contemporanee, in particolare attraverso top trasparenti, silhouette scollate e accessori metallici minimalisti.

Kylie Jenner indossa una catena all'ombelico pic.twitter.com/HkRbqe23tQ — Luv (@cherrymagazinee) 7 aprile 2026

Un'estetica estiva perfettamente riuscita

Anche la composizione della foto contribuisce all'impatto visivo del look. Tra vegetazione lussureggiante e luce naturale, l'atmosfera evoca una pausa estiva, perfetta per silhouette fluide e rivisitazioni di ispirazioni vintage. L'acconciatura morbida e il trucco naturale completano il look, rafforzando un'impressione di studiata semplicità. Fedele al suo stile, Kylie Jenner predilige qui un equilibrio tra tendenza e disinvoltura, un posizionamento che contribuisce a rendere le sue apparizioni una fonte costante di ispirazione fashion.

Con questo look fotografato a bordo piscina, Kylie Jenner illustra ancora una volta la popolarità intramontabile dello stile anni 2000. La catena in vita, rivisitata in una versione moderna e discreta, si impone come uno degli accessori chiave della stagione, confermando il fascino persistente dell'estetica Y2K.