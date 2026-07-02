Con indosso un corsetto bianco, Madison Beer sfoggia un look che suscita reazioni tra gli utenti di internet.

La cantante, modella e attrice americana Madison Beer ha condiviso su Instagram una serie di foto dal backstage del suo "Locket Tour". Nelle immagini la si vede indossare un elaborato corsetto bianco, un look che ha subito suscitato reazioni tra i suoi follower.

Un corsetto bianco, finemente lavorato

Il fulcro di questo look è un immacolato abito da palcoscenico bianco con corsetto. Il modello presenta spalline larghe, una scollatura a cuore strutturata e un tessuto simile al pizzo impreziosito da piccoli pois neri. Un mix di romanticismo e audacia, perfettamente in linea con l'universo visivo che la cantante crea sul palco. Un outfit che, prevedibilmente, ha catturato l'attenzione di tutti.

Per il suo beauty look, Madison Beer ha optato per uno stile sofisticato e ricercato. I suoi lunghi capelli castani, acconciati in morbide onde, le ricadevano su una spalla, donando volume al top strutturato. Uno smokey eye, zigomi scolpiti e un rossetto rosa nude completavano questo look, perfetto sia per il palco che per i fotografi.

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I fan hanno conquistato

Come prevedibile, il post ha scatenato una valanga di complimenti. Nei commenti, gli utenti di internet l'hanno sommersa di elogi: "La più bella", "La più graziosa", sono solo alcuni dei commenti. Queste reazioni confermano l'entusiasmo generato da ogni sua apparizione, sia sul palco che sui social media.

Nell'ambito del "Locket Tour"

Questo post arriva nel bel mezzo della fitta agenda di Madison Beer. La foto è stata scattata nel backstage del suo "Locket Tour", che la sta portando in giro per il Nord America. È un'opportunità per Madison Beer di esplorare ulteriormente il mondo del suo album "Locket" e della sua riedizione, in particolare il brano "Lovergirl". Un periodo di successo, caratterizzato da una serie di concerti molto attesi.

Con questo corsetto bianco e il suo trucco impeccabile, Madison Beer regala un'altra performance di successo. Unendo romanticismo e audacia, conferma il suo senso dello stile e il suo talento nel rendere ogni outfit di scena un momento memorabile. Non sorprende che i suoi fan ne rimarranno sicuramente entusiasti.