A 52 anni, l'attrice Tori Spelling indossa un abito trasparente che suscita reazioni

Per una serata ordinaria a West Hollywood, serviva un look "straordinario". L'attrice, personaggio televisivo e scrittrice americana Tori Spelling lo aveva capito bene quando ha partecipato alla festa "segreta" di Madonna con un abito trasparente che non ha lasciato nessuno indifferente.

Una serata davvero esclusiva all'Abbazia.

La sera del 25 aprile 2026, Madonna ha organizzato una festa privata, solo su invito, all'Abbey, un locale iconico di West Hollywood, per celebrare il compleanno del proprietario Tristan Schukraft e presentare in anteprima alcuni nuovi brani del suo album "Confessions II".

Tra gli ospiti figuravano l'attrice e modella italo-americana Julia Fox, l'attrice americana Tori Spelling, la cantante e musicista britannica Lily Allen, la cantautrice americana Addison Rae, la modella e attrice britannica Cara Delevingne e la cantautrice americana di origini albanesi e macedoni Bebe Rexha. Una costellazione di celebrità si è riunita per una serata che prometteva di essere al tempo stesso festosa ed esclusiva dal punto di vista musicale.

Un abito di pizzo che non passa inosservato

È in questo contesto che Tori Spelling ha fatto sensazione. L'attrice di Beverly Hills 90210 ha optato per un tailleur pantalone in tessuto traslucido. L'abito, impreziosito da scintillanti paillettes blu e argento, catturava la luce a ogni suo movimento, esaltandone l'effetto scenografico. Per aggiungere un tocco di contrasto, indossava una stola di pelliccia marrone drappeggiata sulle spalle e ha completato il look con i suoi capelli biondi acconciati a onde. L'ensemble da sera è stato fotografato mentre passeggiava sul marciapiede, appoggiandosi al suo accompagnatore.

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I fan hanno conquistato sui social media

Le foto pubblicate su Instagram sono diventate virali in pochissimo tempo, generando un'ondata di elogi e condivisioni entusiaste sui social media. I post hanno rapidamente accumulato migliaia di reazioni. "Tori è splendida", accompagnato da un'emoji di una fiamma, riassume perfettamente l'accoglienza riservata dai fan al suo look quella sera, elogiandone sia l'eleganza che il senso dello stile. Altri utenti hanno inoltre sottolineato l'originalità del suo outfit e la sicurezza che emana, contribuendo a rendere queste immagini uno dei momenti più discussi della serata online.

In breve, Tori Spelling continua a fare scelte di moda audaci. La sua presenza a una delle feste più esclusive della primavera 2026 conferma che è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo americano, ben oltre il suo ruolo iconico in "Beverly Hills 90210".