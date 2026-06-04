Per la laurea di sua figlia, Jessica Alba ha optato per un look chic

Era un giorno speciale che Jessica Alba voleva celebrare in grande stile. Per la laurea della figlia maggiore Honor, l'attrice e imprenditrice americana ha condiviso una serie di foto e video su Instagram. Per questo momento in famiglia, ha optato per un look chic.

Un top a corsetto nero strutturato

Il pezzo forte del suo outfit era un top a corsetto in raso nero. Il modello si distingue per le stecche verticali, che creano una linea pulita e accentuano il punto vita prima di allargarsi leggermente in un discreto peplo. Una delicata allacciatura, fissata con sottili laccetti di tessuto, adorna la parte anteriore, aggiungendo un tocco di haute couture vintage a questo capo altrimenti molto minimalista.

Un contrasto con pantaloni fluidi

Per bilanciare questo capo aderente, Jessica Alba ha optato per pantaloni neri a gamba larga, fluidi e a vita alta che cadono con grazia. Il contrasto tra il top strutturato e la parte inferiore più morbida conferisce un tocco moderno ed elegante all'intero look. L'attrice ha completato l'outfit con gioielli discreti e capelli lisci, con riga centrale, per un aspetto raffinato e sofisticato.

Un momento importante in famiglia

Al di là dello stile, questo post ha segnato una tappa simbolica. Jessica Alba stava festeggiando la laurea di sua figlia Honor, circondata da familiari e amici. L'attrice ha descritto l'evento come un momento di "chiusura del cerchio", carico di emozioni. Nata nel 2008, Honor è la maggiore dei tre figli di Jessica Alba, e lei condivide regolarmente scorci della sua vita familiare.

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Un artista dai molti talenti

Nota per i suoi ruoli in film come "Sin City", "Honey" e la saga dei "Fantastici Quattro", il talento di Jessica Alba va ben oltre il grande schermo. È anche a capo di The Honest Company, un marchio di prodotti per la casa e la cura della persona da lei fondato, che l'ha affermata come imprenditrice di successo. Questa versatilità è completata dalla sua presenza costante e di alto profilo nel mondo della moda.

Tra un top a corsetto strutturato e pantaloni fluidi, Jessica Alba ha creato un look raffinato, perfettamente adatto a una giornata così importante. Celebrando il traguardo raggiunto dalla figlia con eleganza, ci ha ricordato che anche un evento familiare può essere un'occasione per sfoggiare uno stile impeccabile.