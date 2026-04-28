Il cambiamento "inaspettato" dell'attrice Sofía Vergara: il suo nuovo look lascia perplessi i fan.

Fabienne Ba.
@sofiavergara / Instagram

L'attrice e modella colombiano-americana Sofía Vergara ha recentemente condiviso su Instagram una carrellata di foto "domenica" che ha piacevolmente sorpreso molti fan. Dimostra come un'icona di stile possa coniugare perfettamente eleganza e comfort.

Un look completamente in contrasto con il suo stile caratteristico.

Il 26 aprile 2026, Sofía Vergara ha condiviso su Instagram una serie di foto con la semplice didascalia "Divertimento domenicale 🍣🍱". L'immagine mostra l'attrice in piedi accanto a un laghetto con carpe koi, vestita con jeans blu e scarpe da ginnastica bianche stringate: un look decisamente diverso dal suo solito stile. Il post includeva anche un selfie, una foto con il suo amico di lunga data Alejandro Asen e un primo piano della loro cena a base di sushi.

Per capire perché questo post sia stato così sorprendente, basta dare un'occhiata al resto del suo profilo. Sofía Vergara è nota per i suoi abiti, i corsetti dal design elaborato e i tacchi alti in ogni occasione: sul set di America's Got Talent, sul red carpet o per una semplice uscita con gli amici. Ha persino dichiarato a Vogue: "I miei abiti sono come opere d'arte dall'interno verso l'esterno. Il segreto della mia silhouette è la sartorialità. Spendo più soldi a modificare i vestiti che a comprarli". Sneakers bianche e jeans, quindi, rappresentano una significativa deviazione dal suo stile abituale.

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Un post condiviso da Sofia Vergara (@sofiavergara)

I fan hanno reagito con un misto di sorpresa ed entusiasmo.

Il post ha suscitato rapidamente diverse reazioni. Mentre alcuni fan sono rimasti sorpresi da questo cambio di tono, molti hanno apprezzato questo momento di spensieratezza. Vedere un'attrice così associata all'eleganza godersi una domenica in sneakers e sushi è rinfrescante e, fondamentalmente, umano.

Jeans, sneakers bianche e uno stagno con le carpe koi: a volte, i post più semplici sono quelli che meglio rivelano una personalità. Sofía Vergara non ha rinunciato ai tacchi, ma dimostra di saper anche abbassare il suo stile chic quando la domenica lo richiede.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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