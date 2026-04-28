La cantante Beyoncé fa una dichiarazione di stile "audace" con questo abito viola "non convenzionale".

La cantante americana Beyoncé non lascia mai nulla al caso nelle sue apparizioni pubbliche. Quando si è presentata con uno splendido abito viola di Saint Laurent, il mondo della moda è rimasto senza parole, mentre i suoi fan, i "Beyhive", si sono immediatamente lanciati in un'analisi meticolosa di ogni dettaglio.

Un abito in taffetà color prugna direttamente dalla passerella.

L'abito indossato da Beyoncé è un lungo vestito in taffetà color prugna della collezione Primavera 2026 di Saint Laurent, disegnato da Anthony Vaccarello. Si distingue per le maniche voluminose, le balze a cascata e lo strascico spettacolare. La scollatura, incorniciata da ampie pieghe, completa l'eleganza regale e teatrale dell'abito, in linea con i voluminosi abiti da principessa presentati a chiusura della sfilata Primavera/Estate 2026.

Beyoncé in Saint Laurent ✨ pic.twitter.com/Ekkkp6Jcia — Kea (@jacquemusx) 27 aprile 2026

Accessori specifici

Beyoncé ha completato l'outfit con décolleté slingback in taffetà color prugna di Saint Laurent, del valore di 1.950 dollari, decorate con frange in tinta con l'abito, e una borsa di perle di Cult Gaia da 498 dollari. Una collana di perle argentate e occhiali da sole scuri hanno rifinito l'insieme. La sua acconciatura richiamava i ricci iconici dell'era Lemonade, aggiungendo un tocco nostalgico al look.

Il suo primo completo Saint Laurent dopo anni

Queste foto segnano il primo outfit completo Saint Laurent di Beyoncé da almeno quattro anni: fino ad ora, la cantante aveva indossato solo accessori del marchio, come décolleté o occhiali da sole. Si tratta di un notevole ritorno a una maison il cui DNA – potere, romanticismo e drammaticità – sembra risuonare particolarmente bene con l'estetica attuale della cantante.

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Il color prugna, una tendenza chiave per la primavera 2026.

Scegliendo questo viola intenso, Beyoncé ha abbracciato una delle tonalità più significative della primavera 2026, direttamente dalle passerelle. La sfumatura "uva" si è affermata come uno dei colori simbolo della stagione, e il fatto che Beyoncé la indossi in una versione maxi-volume non potrà che amplificarne l'adozione da parte del grande pubblico nelle prossime settimane.

Il "Beyhive" decodificato

Questa "Purple Series", come l'hanno soprannominata alcuni fan, ha anche riacceso le speculazioni su un possibile terzo progetto musicale, a pochi giorni dal decimo anniversario di "Lemonade". Beyoncé non ha confermato nulla, ed è proprio questo che rende ogni suo post così incisivo.

Un abito, un colore, tempismo perfetto: Beyoncé non aveva bisogno di comunicati stampa per finire sui titoli dei giornali. Questo look viola di Saint Laurent conferma una cosa: nessuno padroneggia la comunicazione visiva come lei.