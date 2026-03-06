"Magnifica": Nicole Kidman osa indossare una gonna spettacolare sul red carpet

Nicole Kidman ha illuminato la première newyorkese di "Scarpetta" con un look total black ultra-chic. L'attrice australiana ha catturato l'attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta la sua assoluta padronanza del red carpet.

Un sofisticato abito nero

Per l'evento al Regal Union Square, Nicole Kidman ha indossato un blazer doppiopetto nero oversize con bottoni dorati, abbinato a una gonna nera impreziosita da delicati dettagli in piume. Questa spettacolare gonna leggera e texturizzata ha aggiunto un tocco arioso alla sartorialità maschile del blazer. Anelli d'argento hanno completato l'insieme con eleganza.

Capelli mossi e una luminosità naturale

I suoi capelli biondi, sciolti e ondulati, incorniciavano un viso luminoso, mentre un trucco delicato ne esaltava la naturale radiosità. Nicole Kidman sprigionava sicurezza e un fascino hollywoodiano naturale, posando con l'attrice, produttrice e regista americana Jamie Lee Curtis, sua co-protagonista in "Scarpetta", dove interpreta la brillante patologa forense Kay Scarpetta.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

"Magnifico": i fan sono in soggezione

Sui social media piovono le reazioni: "Magnifica Nicole, sempre così elegante", oppure "Questa gonna è spettacolare, sei perfetta". I fan ne elogiano l'audacia e la capacità di fondere con naturalezza stile e femminilità.

Scarpetta: un thriller che promette di essere esplosivo

La serie di Amazon Prime Video, disponibile dall'11 marzo, vede Nicole Kidman risolvere crimini ad alta tecnologia insieme a Jamie Lee Curtis (sua sorella Dorothy) e Ariana DeBose. Durante la première, Nicole ha parlato con affetto delle sue figlie: " Mi diranno chi sono".

Con la sua gonna di piume e il blazer oversize, Nicole Kidman ha creato uno splendido look total black. A 58 anni, ha ridefinito l'eleganza del red carpet, dimostrando che il vero stile trascende l'età, se qualcuno ancora ne dubitava.