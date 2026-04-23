Questa cantante parla apertamente della sua diagnosi di disturbo bipolare e di cosa è cambiato nella sua vita.

A un anno dalla rivelazione pubblica dei suoi problemi di salute mentale, la cantante, cantautrice e ballerina americana Kehlani riflette sullo sconvolgimento causato da questa diagnosi. In una recente intervista , descrive un percorso segnato da "consapevolezza, terapia e un nuovo modo di vivere".

Una diagnosi che segna una svolta

Nel 2025, Kehlani ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare e disturbo borderline di personalità. Questa rivelazione ha cambiato profondamente la sua vita quotidiana. Spiega che dare un nome alle sue difficoltà è stato un passo fondamentale, ma che ha comportato anche un impegno: comprendere meglio il proprio funzionamento e adattare la propria vita di conseguenza.

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Terapia, trattamento e sensibilizzazione

Da quando le è stata diagnosticata questa condizione, Kehlani ha intrapreso diverse forme di follow-up, tra cui terapie farmacologiche e vari approcci terapeutici. Sottolinea l'importanza di quello che definisce un "kit di strumenti mentali".

Questa nuova consapevolezza le permette, in particolare, di identificare più rapidamente i suoi sintomi e i fattori scatenanti. Impara gradualmente a riconoscere i segnali premonitori degli attacchi, come disturbi del sonno, sbalzi di energia o cambiamenti nel comportamento.

Imparare a vivere "in modo diverso"

Kehlani spiega inoltre che sta attualmente definendo uno stile di vita adatto a lei, tenendo conto della sua salute mentale. Ciò implica una migliore comunicazione con le persone che la circondano. Incoraggia i suoi cari a prestare attenzione a certi segnali e a intervenire se necessario. Questa trasparenza sta diventando un elemento chiave per la sua stabilità, permettendole di non affrontare più i momenti difficili da sola.

Un viaggio segnato da momenti di rottura

Prima della diagnosi, Kehlani ha attraversato un periodo particolarmente intenso, caratterizzato da ansia, rabbia e una forma di paranoia. Descrive un momento cruciale che l'ha spinta a cercare aiuto. Col senno di poi, riconosce che questa fase è stata fondamentale: senza questo episodio, forse non avrebbe ricevuto una diagnosi né avrebbe iniziato questo percorso di crescita personale.

Una nuova fase della sua vita e della sua carriera.

Oggi, Kehlani prosegue la sua carriera integrando queste nuove realtà personali. Recentemente premiata con un Grammy Award, incarna anche un dialogo più aperto sulla salute mentale nell'industria musicale. La sua storia mette in luce un messaggio fondamentale: comprendere la propria mente è un processo che richiede tempo, strumenti e supporto.

Condividendo la sua esperienza, Kehlani contribuisce a far luce sul disturbo bipolare e sulle realtà che lo accompagnano. Il suo percorso illustra sia la complessità della diagnosi sia le possibilità di crescita che essa può offrire attraverso una costante auto-riflessione e lo sviluppo personale.