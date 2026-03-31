Addio taglio pixie biondo: l'attrice Brie Larson cambia look con un nuovo taglio di capelli.

Léa Michel
@brielarson / Instagram

L'attrice, regista e cantante americana Brie Larson ha recentemente sfoggiato un nuovo look che non è passato inosservato. Dopo aver portato per oltre un anno un taglio pixie biondo cortissimo, ora appare con capelli lunghi e scuri, segnando una significativa evoluzione nel suo stile.

Una trasformazione di capelli sorprendente sul red carpet.

Brie Larson ha sfoggiato la sua nuova acconciatura alla première di Kyoto di "Super Mario Galaxy - Il film" il 28 marzo 2026. Per l'occasione, ha optato per una lunga chioma con morbide onde ispirate alla vecchia Hollywood. L'acconciatura si abbinava perfettamente a un abito color verde acqua dal sapore retrò, caratterizzato da spalle strutturate e corpetto incrociato.

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Una nuova interpretazione del suo stile

Il giorno seguente, Brie Larson ha confermato il suo nuovo taglio di capelli al Gran Premio del Giappone di Formula 1, che si è tenuto sul circuito di Suzuka. Questa volta, ha sfoggiato i suoi lunghi capelli lisci con una riga leggermente decentrata. Ha optato per un outfit più casual, composto da una giacca di pelle nera abbinata a una t-shirt con stampa, creando un contrasto con il look del giorno precedente.

Questa trasformazione dei capelli segna una svolta rispetto alle sue scelte recenti. Dal 2024, infatti, Brie Larson aveva sfoggiato diverse versioni di tagli cortissimi, in particolare un taglio rasato per un ruolo teatrale a Londra, prima di passare a un pixie cut castano e poi a una versione biondo platino nel corso dei mesi.

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L'evoluzione di una firma di bellezza

Le trasformazioni di look di Brie Larson dimostrano come alcune celebrità esplorino diverse identità stilistiche in base ai loro progetti professionali e ai desideri personali. Il passaggio da un taglio cortissimo a capelli lunghi e scuri può anche riflettere il desiderio di un rinnovamento estetico o artistico.

Sfoggiando questa nuova acconciatura in due eventi pubblici consecutivi, Brie Larson conferma la sua predilezione per le trasformazioni di capelli d'effetto, che regolarmente attirano l'interesse del pubblico e dei media specializzati.

Con i suoi lunghi capelli scuri, Brie Larson offre una nuova interpretazione del suo stile, oscillando tra eleganza classica e modernità. Questa trasformazione capillare sottolinea la capacità dell'attrice di reinventare la propria immagine rimanendo fedele a un approccio creativo alla bellezza.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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