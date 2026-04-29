"Magnifico": l'attrice Elizabeth Hurley riporta in auge lo stile hippie chic.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley non aveva mai partecipato al festival musicale Stagecoach prima d'ora. Per la sua prima volta, ha fatto un'ottima impressione, con un atteggiamento rilassato e disinvolto. Il suo look solare e hippie-chic ha riscosso un successo immediato.

Elizabeth Hurley è una maestra del "western bohémien".

Ha documentato la sua prima esperienza al festival Stagecoach su Instagram, dove ha condiviso momenti dolci con il suo compagno, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley era presente per sostenerlo durante la sua esibizione del singolo "On Our Way Along", che ha cantato in trio con i suoi figli, Noah e Braison Cyrus. Ha accompagnato il post con la didascalia entusiasta: "Yeehaaaaaw. Ho adorato il mio primo Stagecoach!".

Indossava un top di pizzo bianco con sopra una giacca di camoscio color cammello con frange, conferendo all'insieme un'estetica bohémien-western. Un paio di jeans a gamba dritta e aderenti completavano la parte inferiore del look. Una borsa a tracolla in pelle marrone, una collana con pendente e gli immancabili occhiali da sole oversize rifinivano un look al contempo raffinato e rilassato. Elizabeth Hurley portava i capelli sciolti per completare questo stile western chic e disinvolto.

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Un'estetica hippie-chic sapientemente controllata.

Questo look illustra alla perfezione ciò che gli stilisti definiscono "abbigliamento da festival": capi che appaiono naturali e spontanei, ma che in realtà sono abbinati in modo impeccabile. Pizzo, frange in camoscio, denim grezzo: tre elementi distintivi dello chic hippie anni '70 rivisitati con l'eleganza discreta di una donna di stile.

Una reazione unanime: "magnifico"

I commenti sotto il post di Elizabeth Hurley su Instagram sono stati in gran parte positivi. "Splendida", "Sei assolutamente bellissima", " Regina" : i suoi 3,7 milioni di follower hanno elogiato il suo look tanto quanto i momenti condivisi con Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley conferma ciò che i suoi fan sanno da tempo: non ha bisogno di un red carpet per attirare l'attenzione.

Un top di pizzo, una giacca con frange e jeans: Elizabeth Hurley ha dimostrato al festival musicale Stagecoach che un look da festival può essere allo stesso tempo semplice e impeccabile. Lo stile hippie chic non è morto; aspettava solo la persona giusta per indossarlo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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