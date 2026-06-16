La tifosa brasiliana Adriana Lima attira l'attenzione sugli spalti

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Orgogliosa delle sue origini, la modella brasiliana Adriana Lima ha voluto sostenere il Brasile in vista dei Mondiali del 2026. Si è recata allo stadio per tifare la Seleção e il suo look da tifosa non è passato inosservato sugli spalti.

Un look da fan elegantemente rinnovato

Per l'occasione, Adriana Lima ha optato per un outfit semplice. Ha indossato l'iconica maglia gialla della nazionale brasiliana, abbinandola con maestria a una giacca di jeans e a un paio di jeans, creando un trendy "total denim". Un modo intelligente per trasformare un classico abbigliamento da tifosa in un look davvero alla moda, a dimostrazione che è possibile sostenere la propria squadra con stile.

Capelli tirati indietro, un dettaglio distintivo.

Per la sua acconciatura, Adriana Lima ha optato per capelli lisci e lucenti. Questo dettaglio, diventato un trend di punta nelle ultime stagioni, aggiunge un tocco sofisticato e moderno all'intero look, in contrasto con l'atmosfera casual del jersey e del denim. Abbinato a un trucco naturale, le conferisce un'eleganza raffinata, fedele alla sua immagine di modella.

Un tifoso appassionato

Al di là del suo stile, è stato l'entusiasmo di Adriana Lima a conquistare tutti. Visibilmente emozionata, ha condiviso la sua gioia, definendola "un'opportunità unica". Originaria del Brasile, non ha mai nascosto il suo attaccamento al Paese, che rappresenta con orgoglio a livello internazionale. La sua presenza sugli spalti, a sostegno della Seleção durante questa competizione negli Stati Uniti, illustra perfettamente questo orgoglio nazionale.

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Un modello di fama internazionale

Scoperta oltre vent'anni fa, Adriana Lima si è affermata come una delle modelle più famose della sua generazione. Presenza fissa sulle passerelle e nelle campagne internazionali, è una naturale ambasciatrice dell'eleganza brasiliana, persino sugli spalti di uno stadio.

Con questo look da vera tifosa, Adriana Lima dimostra che eleganza e passione per il calcio possono andare di pari passo. Tra la maglia della nazionale, il denim e l'acconciatura impeccabile, è riuscita ad attirare l'attenzione e a mostrare il suo sostegno al Brasile. Un'apparizione che, prevedibilmente, non è passata inosservata.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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